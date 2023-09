Praca domowa i obowiązki rodzinne to też praca

Ważne

Konwencja nr 189 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z 2011 r. dotyczy godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym

Konwencja ustanawia minimalne standardy światowe w celu ograniczenia nadużyć i wyzysku osób pracujących w gospodarstwie domowym i wymaga od sygnatariuszy zapewnienia tym osobom uczciwych i godnych warunków pracy.

Jednak nie wszystkie kraje dążą do wdrożenia konwencji do swojego porządku prawnego, jedynie kilka krajów UE ratyfikowało postanowienia Konwencji - Polska się na to nie zdecydowała.