Czy 11 listopada są otwarte sklepy? Czy 11 listopada jest wolny od pracy?

rozwiń >

W dniu 11 listopada 2023 r. (sobota) przypada Narodowe Święto Niepodległości.

Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej:

Święto Niepodległości 11 listopada upamiętnia jedną z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Tego dnia w 1918 r. we francuskim Compiègne zawarto rozejm, który oznaczał klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Zawarty na jego podstawie Traktat Wersalski otworzył drogę do odrodzenia państwa polskiego po 123 latach zaborów. Do 1937 r. było to święto wojskowe a uroczystościom nadano rangę święta państwowego. Po zakończeniu II wojny światowej rząd Polski, w pełni zależny od Związku Sowieckiego, zniósł święto. Narodowe Święto Niepodległości odzyskało swoją rangę w 1989 r. Od tego czasu w obchodach biorą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i tysiące Polaków.