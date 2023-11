Dzień wolny za 11 listopada. Kiedy odebrać zgodnie z prawem pracy?

Dzień wolny za 11 listopada. Chociaż tegoroczny Dzień Niepodległości wypada w sobotę, to pracownicy nie stracą prawa do wypoczynku z tego tytułu. Według obowiązujących przepisów pracodawca musi udzielić dnia wolnego od pracy w innym terminie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących 5 dni w tygodniu.

Z Kodeksu pracy wynika, że jeśli święto w danym miesiącu przypada w sobotę, przykładowo tak jak Dzień Niepodległości w listopadzie 2023 roku, pracodawca jest zobowiązany do obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 8 godzin. Prowadzi to do uzyskania dodatkowego dnia urlopowego do wykorzystania w miesiącu, w którym wypada święto państwowe. Zostały one wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy.

Kiedy pracownicy powinni wykorzystać dzień wolny?

Według przepisów Kodeksu pracy pracownicy powinni odebrać dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto. Zazwyczaj stosowany jest miesięczny okres rozliczeniowy, co oznacza, że dodatkowy dzień wolny powinien zostać wykorzystany w miesiącu, w którym wypada święto państwowe. Nie ma znaczenia czy dzień zostanie wykorzystany przed świętem wypadającym w sobotę, czy po nim.

Komu nie przysługuje dodatkowy urlop?

Dodatkowy urlop nie przysługuje pracownikom, którzy w danym okresie przebywają na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim lub na urlopie bezpłatnym. Przysługuje za to tym, których zwolnienie chorobowe kończy się 10 listopada lub rozpocznie się 12 listopada.

Co z dniem wolnym dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy?

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy przywilej dodatkowego dnia wolnego zależy od ustalonego wymiaru czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym.

Z ustalonego wymiaru czasu pracy pracownika w niepełnym wymiarze może wynikać, że nie przepracuje on więcej, niż przypada dla niego w danym miesiącu. W takiej sytuacji nie będzie mu przysługiwało wolne. W przeciwnym wypadku należy udzielić mu dodatkowego dnia wolnego.

Przykładowo: pracownik zatrudniony w wymiarze połowy etatu w listopadzie 2023 r. ma do przepracowania 80 godzin. Jeżeli przypada mu do przepracowania więcej godzin (w zależności od rozkładu czasu pracy), powinien mieć wyznaczony dzień wolny. W innym przypadku pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Jaka kara dla pracodawcy za nieudzielenie dodatkowego dnia wolnego?

Pracodawca, który nie udziela dodatkowego dnia wolnego pracownikowi, który posiada ten przywilej, łamie przepisy. W konsekwencji grozi mu kara grzywny.

Dodatkowe dni wolne od pracy w 2024 roku

W 2024 roku, podobnie jak w roku bieżącym, pojawi się święto państwowe przypadające w sobotę. Będzie to święto Trzech Króli 6 stycznia, a dodatkowy dzień wolny powinien zostać wykorzystany w styczniu, jeśli w danej firmie stosuje się miesięczny okres rozliczeniowy.

Patrycja Czarnota, księgowa w firmie inFakt