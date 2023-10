1 listopada - wolne od pracy

rozwiń >

Co to za święto 1 listopada?

W dniu 1 listopada obchodzimy święto Wszystkich Świętych. Przyjmuje się w kościele katolickim, że w tym dniu wspomina się świętych kanonizowanych i anonimowych.

1 listopada 2023 r

W 2023 r. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych wypada we środę.

Co to za święto 2 listopada?

2 listopada to tradycyjnie Dzień Zaduszny (Zaduszki). W liturgii kościołów łacińskich ten dzień określany jest jako Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Czy 1 listopada jest dniem wolnym od pracy?

Ważne! 1 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Stanowi o tym przepis art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Ważne Zgodnie z ww. ustawą oprócz niedziel dniami wolnymi od pracy są: JAKIE DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY? 1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

Czy sklepy są otwarte we Wszystkich Świętych? Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu w dniu 1 listopada?

1 listopada to jedno ze świąt, w których sklepy co do zasady są zamknięte.

Istnieje wiele placówek, których zakaz handlu nie dotyczy, i tak w dniu 1 listopada można zrobić zakupy:

na stacjach paliw płynnych; w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna; w strefach wolnocłowych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych; w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w przypadku handlu towarami z automatów;

Ponadto zakaz handlu nie obowiązuje m.in.:

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich.

Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy?

Nie, 2 listopada nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jednak wiele instytucji ustanawia tego dnia krótsze godziny pracy albo zwalnia pracowników z obowiązku świadczenia pracy, z prawem do zachowania 100% wynagrodzenia.