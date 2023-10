Przerwy w pracy. Można pracować krócej niż osiem godzin dziennie. Jak to możliwe?

Kwota: 4 763 zł - czy to jest godziwe wynagrodzenie tak jak chce Rada Europy? Co to znaczy prawo do godziwego wynagrodzenia? W jaki sposób realizowane jest prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia? Czy ZUS może kwestionować za wysokie wynagrodzenia i tym samym składki. Co z interesem społecznym, zasadami współżycia społecznego a godziwością wynagrodzenia?