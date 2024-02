Wynagrodzenia w sferze budżetowej 2024 r. Kwota bazowa dla osób na najwyższych stanowiskach bez zmian – 1789,42 zł, podstawa wymiaru dla członków zarządów spółek Skarbu Państwa – 4403,78 zł, podstawa wymiaru maksymalnego wynagrodzenia w ustawie kominowej – 5655,43 zł

Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostaje w 2024 r. na takim samym poziomie, co rok wcześniej. Nie uległa zmianie podstawa wymiaru wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Także podstawa wynagrodzeń osób objętych ustawą kominową pozostanie na tym samy poziomie, co w 2023 r. To efekty wejścia w życie ustawy okołobudżetowej.

