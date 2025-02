Sąd: Zasiłek macierzyński a fikcyjna według ZUS podwyżka pensji z 1750 zł (1/2 etatu) do 4500 zł (3/5 etatu) dla kobiety w ciąży

Interwencja ZUS miała na celu odmowę wypłaty zasiłku chorobowego. Kobieta z uwagi na rozpoczęcie pracy księgowej otrzymała podwyżkę z około 1750 zł (1/2 etatu) do 4500 zł (3/5 etatu). ZUS kwestionował 4500 zł jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe zgodnie z art. 20 ustawy, (podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe).

Sąd uznał, że wszystko jest w porządku. ZUS przegrał tą sprawę. W artykule omawiam wyrok z 15 października 2024 r. Link: https://www.saos.org.pl/judgments/518487 Dane wyroku:

1) sygn. akt IV U 331/24

2) Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

3) Przewodniczący: Sędzia Sławomir Górny

4) Sprawa o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Stan faktyczny sprawy – o co spierał się ZUS

Początkowo 1/2 etatu, wynagrodzenie zasadnicze miesięcznie brutto w wysokości 1745 zł.

WAŻNE! W umowie o pracę także z 2023r. zawartej na czas nieokreślony z rodzajem umówionej pracy: księgowa, z wymiarem czasu pracy 1/2 etatu, określono wynagrodzenie zasadnicze miesięcznie brutto w wysokości.

Przykład W 2023 r. porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy. Zmianie uległ rodzaj umówionej pracy: księgowa, specjalista ds. płac, wymiar czasu pracy: 5/8 etatu i wynagrodzenie: 4500 zł.

Dlaczego ZUS przegrał akurat tą sprawę o blokadę zasiłków?

Argument 1 Sądu Okręgowego – to z inicjatywy pracodawcy doszło do zwiększenia wymiaru czasu pracy odwołującej. Pracodawca wystąpił z propozycją wysokości do 4500 zł wynagrodzenia, a nie ubezpieczona.

Argument 2 Sądu Okręgowego - Podwyższenie wysokości wynagrodzenia spowodowane było chęcią zatrzymania pracownika – odwołującej, która otrzymała propozycję zmiany pracy.

Argument 3 Sądu Okręgowego - Pracodawca nie miał wiedzy, czy ubezpieczona jest w ciąży czy też nie, a także nie mógł mieć wiedzy, czy też nie mógł przypuszczać, że ubezpieczona będzie niezdolna do pracy.

Argument 4 Sądu Okręgowego - W momencie podpisywania porozumienia zmieniającego ubezpieczona nie była w ciąży, tym bardziej nie mogła wiedzieć, że będzie chora.

Argument 5 Sądu Okręgowego - Celem ustalenia wysokości wynagrodzenia w kwocie 4.500zł. brutto nie było uzyskanie przez odwołującą wyższych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Jakie były obowiązki kobiety przy pensji 4500 zł?

Do zakresu jej obowiązków należało:

1) kontrola merytoryczna pod względem formalnym i rachunkowym,

2) wprowadzania dokumentów do systemu księgowego,

3) prowadzenie uproszczonej księgowości jednoosobowych działalności gospodarczych, 4) sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,

5) sporządzanie sprawozdań i raportów na potrzeby klientów, 6)

sporządzanie list płac,

7) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wynagrodzeń i zasiłków oraz rozliczeń z ZUS i US, sporządzanie dokumentacji do ZUS.

Wynagrodzenie księgowej 4500 zł brutto nie jest zawyżone.