800+. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego 2024 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia 800+ na nowy okres świadczeniowy można składać od czwartku 1 lutego 2024 r. Ciągłość wypłaty świadczeń zagwarantuje złożenie wniosku do 30 kwietnia.

Nabór wniosków w ramach programu Rodzina 800+ rusza w czwartek 1 lutego 2024 r. Okres świadczeniowy, w którym będą wypłacane świadczenia na podstawie wniosków złożonych w ramach tego naboru rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r.

Ważne Comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Wniosek o 800+ tylko w formie elektronicznej

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać wyłącznie w formie elektronicznej.



Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą złożyć wniosek na portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do złożenia wniosku może posłużyć również Platforma PUE ZUE lub aplikacja mobilna mZUS, działająca na smartfonach. Można też będzie skorzystać z bankowości elektronicznej.

Jak zachować ciągłość wypłaty świadczeń

Ciągłość wypłaty świadczeń gwarantuje złożenie wniosku do 30 kwietnia 2024 r. Osoba, która złoży poprawnie wypełniony wniosek w tym terminie otrzyma świadczenie za czerwiec 2024 r. do końca tego miesiąca.



Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony w maju 2024 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze do końca lipca wraz z wyrównaniem kwoty od czerwca.