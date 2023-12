Szkolenia dla bezrobotnych. Można dostać nawet 21584 zł dofinansowania

Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

Posiadanie statusu osoby bezrobotnej daje dostęp do form wsparcia, zarówno tych dotyczących zatrudnienia oraz takich, które pozwalają zwiększyć kwalifikacje zawodowe lub umożliwiają przekwalifikowanie. Wśród nich znajduje się dofinansowanie do szkolenia.

Czym jest szkolenie indywidualne

Szkolenie indywidualne to instrument pozwalający bezrobotnemu wybrać szkolenie odpowiednie dla niego. Bezrobotny sam wskazuje szkolenie, które chciałby odbyć, a urząd może sfinansować koszty tego szkolenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie można więc otrzymać dofinansowanie w wysokości do 21 584,85 złotych.



Szkolenie osoby bezrobotnej może przeprowadzić wyłącznie firma szkoleniowa, która posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ważne Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło 7 194,95 zł

Jak otrzymać dofinansowanie do szkolenia

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz złożenie do swojego urzędu pracy odpowiedniego wniosku. Warto najpierw skontaktować się ze swoim urzędem pracy i upewnić się, że urząd posiada środki na ten cel.



Istotnym warunkiem otrzymania środków na szkolenie jest uzasadnienie celowości szkolenia. Uzasadnieniem może być oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu szkolenia lub oświadczenie bezrobotnego o zamiarze otwarcia działalności gospodarczej. Uzasadnienie celowości szkolenia w takiej formie nie zawsze jest wymagane.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów szkolenia nie może przekroczyć 300% obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia. Urzędy pracy jednak indywidualnie określają kwotę, do której mogą zrefundować koszty szkolenia. Jeśli szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną będzie droższe niż ustalona przez urząd kwota, bezrobotny może pokryć różnicę z własnych środków.

Otrzymasz również stypendium!

Uczestnikowi szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, jeśli liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie. Jeśli miesięczny wymiar godzin szkolenia jest niższy, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.



Jeśli bezrobotny w trakcie odbywania szkolenia podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie musi przerywać szkolenia. Urząd pracy nie przestanie również wypłacać stypendium, a jedynie zmniejszy jego wysokość do 20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.



Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

