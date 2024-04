Duże zmiany w składce zdrowotnej. Ten komentarz eksperta nie spodoba się rządzącym

Fundacja Ośrodek Rozwoju opublikowała niedawno komentarz na temat zmian w składce zdrowotnej. Eksperci FOR podkreślają, że te zmiany mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie finansów publicznych.

Składka zdrowotna a finanse publiczne

Eksperci FOR zwracają uwagę, że składka zdrowotna stanowi istotny element systemu finansowania ochrony zdrowia. Wpływy z tej składki są jednym z głównych źródeł finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany w składce zdrowotnej mogą więc mieć bezpośredni wpływ na finanse publiczne.

Zmiany w składce zdrowotnej

Według ekspertów FOR, proponowane zmiany w składce zdrowotnej mogą prowadzić do zwiększenia obciążeń dla pracowników. Z drugiej strony, mogą one również przyczynić się do zwiększenia wpływów do budżetu państwa.

Konsekwencje dla finansów publicznych

Eksperci FOR podkreślają, że zmiany w składce zdrowotnej mogą mieć poważne konsekwencje dla finansów publicznych. Z jednej strony, zwiększenie wpływów z tej składki może przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej NFZ. Z drugiej strony, może to również prowadzić do zwiększenia obciążeń dla pracowników i przedsiębiorców.

Rekomendacje ekspertów FOR

Eksperci FOR zalecają ostrożność przy wprowadzaniu zmian w składce zdrowotnej. Podkreślają, że takie zmiany powinny być wprowadzane po dokładnej analizie ich potencjalnych skutków dla finansów publicznych i obciążeń dla pracowników i przedsiębiorców.

Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej

Rząd Polski przedstawił propozycję zmian w sposobie naliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiana ta zakłada powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej dla większości przedsiębiorców.

Obecnie, składka zdrowotna, która jest de facto podatkiem, jest naliczana proporcjonalnie do dochodu. Nie zależy ona od jakości, dostępności czy zakresu świadczeń zdrowotnych, ani od ryzyka wystąpienia zdarzenia, że wobec ubezpieczonego takie świadczenie będzie musiało zostać wykonane.

Zapowiadane zmiany, mimo że obniżą dochody państwa, nie wiążą się z propozycją cięć wydatków, co oznacza, że wzrośnie deficyt finansów publicznych - zauważa ekspert FOR.

Według eksperta, wprowadzenie proponowanych zmian oznaczałoby, że przedsiębiorcy płaciliby niższą składkę zdrowotną niż pracownicy zarabiający płacę minimalną. To mogłoby pogłębić problem braku neutralności polskiego systemu podatkowo-składowego i zwiększyć zachęty do fikcyjnego samozatrudnienia.

W 2022 roku wprowadzony “Polski Ład” zmienił zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, uzależniając jej wysokość od dochodu. Wcześniej, samozatrudnieni odprowadzali składkę zdrowotną w kwocie odpowiadającej 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Zmiany od 1 stycznia 2025r.?

Pod koniec marca, Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję, by od 1 stycznia 2025 roku przywrócić ryczałtową składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Większość z nich miałaby odprowadzać ją w wysokości 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, co w przyszłym roku miałoby wynosić około 310 zł. Dzięki tym zmianom, niższą składkę miałoby zapłacić 93% przedsiębiorców.

Według szacunków, dochody państwa z tytułu składki zdrowotnej spadłyby o 5 mld zł. Polska należy już obecnie do krajów o najwyższym deficycie finansów publicznych w Unii Europejskiej. Jeśli rząd nie zdecyduje się na obniżenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, oznaczać to będzie wzrost deficytu finansów publicznych i – w konsekwencji – długu publicznego - zauważa ekspert FOR.

Powyższy artykuł jest oparty na komentarzu eksperta FOR.