Składka zdrowotna przedsiębiorcy 2025 - zmiany

Składka zdrowotna 2025 - jakie zmiany dla przedsiębiorców? Czy składka zdrowotna będzie niższa? Kto najbardziej skorzysta na zmianach?

Zmiany w składce zdrowotnej 2025 - ocena

Promocja samozatrudnienia, ale nie przedsiębiorczości? Zmiany w składce zdrowotnej w opinii ekspertki Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

- Zmiana składki zdrowotnej jest korzystna, ale promuje samozatrudnionych a nie przedsiębiorczość – mówi Agnieszka Zamaro-Wiśniewska biegły rewident, dyrektorka operacyjna w Zamaro Tax & Accounting sp. z o.o, ekspertka Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Ogłoszone zmiany proponują obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wskazując, iż dostrzega problem z wysokością ponoszonych wydatków na parapodatek, jakim jest składka zdrowotna. Wprowadzone zmiany zasad obliczania mają poprawić sytuację przedsiębiorców, zwiększyć pewność rozliczeń i pozwolić na sfinansowanie wydatków systemu ochrony zdrowia. Czy tak jest w rzeczywistości i czy faktycznie system obliczania składek będzie bardziej przejrzysty? Według założeń 93% przedsiębiorców skorzysta na zmianie – jednak jak już na wstępie zauważono zmiana dotyczyć będzie głównie osób o niskich i średnich dochodach – komentuje Agnieszka Zamaro-Wiśniewska biegły rewident, dyrektorka operacyjna w Zamaro Tax & Accounting sp. z o.o.

Składka zdrowotna - zmiany 2025

Główne założenia przedstawione we wczorajszym wystąpieniu Ministra finansów Andrzeja Domańskiego – kwoty obowiązujące w marcu 2024.

Skala Podatkowa – opodatkowanie wg. zasad ogólnych

Teraz: 9% od dochodu min. 381,78 zł wyliczane wg. wynagrodzenia minimalnego

Po zmianach: 9% z 75% płacy minimalnej 4242,00*75%*9składki = 286,34 zł kwota stała

Podatek liniowy 19%

Teraz: 4,9% dochodu min. 381,78 zł wyliczane wg. wynagrodzenia minimalnego

Po zmianach: Do osiągnięcia dochodu w wysokości do 2 x przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie 286,34 zł. Powyżej 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia płacimy 4,9% składki zdrowotnej od nadwyżki

Teraz od dochodów osiąganych do kwoty dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia (15.535,70 zł) składka wynosi pomiędzy 381,78 maksymalnie 761,20 zł

*7.767,85 - kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r.

W przypadku opodatkowania 19% liniową stawką PIT zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Oszczędność maksymalnie wyniesie 474,86 zł w przypadku osiągania dochodów powyżej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Ryczałt ewidencjonowany:

Teraz: od 60 do 180% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. od 419,46 zł do 1258,39 zł.

Po zmianach: Stała, niska składka wynosząca 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia (31.071,40) - 286,34 Po przekroczeniu 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka w wysokości 3,5% od nadwyżki.

Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

W teorii stała składka zdrowotna w przypadku opodatkowania wg. zasad ogólnych wygląda najkorzystniej i powinna skłonić przedsiębiorców do wyboru tej formy opodatkowania i pewnie by tak było gdybyśmy uwzględnili jedynie obciążenia składkowe bez odnoszenia się do obciążeń podatkowych.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy 2025 - TABELA

Przykłady liczbowe dla działalności gospodarczej o dochodach miesięcznych (opracowanie własne):

Niższa składka zdrowotna 2025 - TABELA - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt 12% Północna Izba Gospodarcza

Niższa składka zdrowotna 2025 - czy to uproszczenie zasad?

Uproszczenie czy jeszcze większe skomplikowanie wyliczeń? Prostota wyliczeń i przewidywalność składki zdrowotnej istnieje jednak tylko w przypadku opodatkowania według skali, które tylko dla przedsiębiorców osiągających w roku podatkowym dochód nie przekraczający pierwszego progu podatkowego tj. 120 tys. zł.

- W praktyce będą to przedsiębiorcy jednoosobowi, dopiero rozpoczynający działalność. W przypadku przedsiębiorców osiągających wyższe dochody bądź prowadzących działalność dodatkowo poza pracą na etacie, lepszym wyborem będzie opodatkowanie podatkiem liniowym, gdzie skomplikowanie wyliczania składki jest znacznie większe i tym samym przewidywalność wyliczeń spada ze względu na niski próg przekroczenia składki płatnej w kwocie stałej do składki płaconej procentowo od nadwyżki ponad kwotę dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. Tu korzyści z wprowadzenia zmian wynoszą maksymalnie 474,86 zł na miesiąc (wg. stanu na dzisiaj) – wylicza Agnieszka Zamaro-Wiśniewska biegły rewident, dyrektorka operacyjna w Zamaro Tax & Accounting sp. z o.o.

Składka zdrowotna 2024 ryczałt

Największym beneficjentem obniżonej składki zdrowotnej nadal pozostaną przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym – porównując wysokość składek zdrowotnych dla wszystkich najpopularniejszych form opodatkowania. Tu jednakże przedsiębiorcy osiągający dochód miesięczny powyżej 60 tys. Miesięcznie zostaną obciążeni większą składką niż obecnie, zgodnie z wyliczeniami będzie to ok. 7% przedsiębiorców – tych osiągających największe dochody. Akurat to rozwiązanie nie jest korzystne, bowiem to właśnie duzi przedsiębiorcy przeznaczają najwięcej środków na inwestycje gwoli zasady, iż pieniądz rodzi pieniądz, a ich potrzeby konsumpcyjne są już zaspokojone – dodaje ekspertka Północnej Izby Gospodarczej.

Zmiana składki zdrowotnej pozwoli małym przedsiębiorcom na przetrwanie. Zaproponowane zmiany idą w dobrym kierunku i mimo wszystko przywracają składki zdrowotne do poziomu akceptowalnego społecznie, co być może odwróci niekorzystny trend zamykania czy zawieszania działalności – dodaje Agnieszka Zamaro-Wiśniewska biegły rewident, dyrektorka operacyjna w Zamaro Tax & Accounting sp. z o.o.