Składka zdrowotna: W przypadku podatku liniowego składka w 2024 r. wyniosłaby 286 zł zamiast 382 zł

W przypadku podatku liniowego proponujemy składkę zdrowotną wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia dla dochodu wynoszącego do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia - poinformował minister finansów Andrzej Domański. W 2024 r. wyniosłaby 286 zł zamiast 382 zł - dodał.

- W przypadku podatku liniowego proponujemy stałą niską składkę wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia dla dochodu wynoszącego do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia - powiedział Domański.

- W warunkach 2024 r. taka składka wyniosłaby 286 zł zamiast minimalnej składki na poziomie 382 zł – dodał minister finansów. - W 2025 r. kiedy proponujemy, aby to rozwiązanie weszło w życie, składka zdrowotna wynosiłaby odpowiednio 310 zł zamiast 410 zł w systemie obecnym - tłumaczył Domański. Zaznaczył, że mowa o minimalnej wysokości składki.

- Po przekroczeniu dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia składka wyniesie 4,9 proc. od nadwyżki ponad dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna składka zdrowotna będzie niższa o około 530 zł miesięcznie, czyli około o 6 tys. 360 zł w skali roku - zaznaczył szef resortu finansów.

Minister finansów podkreślił, że to, co według niego istotne, to wprowadzenie możliwości opłacania składki w oparciu o jedną dwunastą ostatniego wykazanego rocznego dochodu. - Czyli przedsiębiorca, jeśli będzie chciał, będzie mógł płacić przez cały rok stałą składkę zdrowotną i dopiero później w rozliczeniu rocznym dokona niezbędnej korekty - wyjaśnił Domański.

- Wszyscy, absolutnie wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się za pośrednictwem podatku liniowego będą beneficjentami proponowanej przez nas zmiany - podkreślił minister.

Dodał, że składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku.