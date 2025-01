Raty ZUS – wniosek, dokumenty i uzasadnienie [Poradnik]

Co zyskają pracownicy a co pracodawcy? W 2025 r. ma wejść dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób, które ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Ma być zawierana specjalna umowa na dofinansowanie wynagrodzenia, ale z kim i co ma zawierać? To będą rewolucyjne zmiany na polskim rynku pracy, bo zmieniają się przepisy po 21 latach.