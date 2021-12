Przejęci pracownicy też mogą oszczędzać w PPK

W przypadku przejęcia pracowników innego podmiotu zatrudniającego, ważne jest, czy miała miejsce sukcesja, obejmująca PPK. Jeśli nie, istotne jest, czy podmiot, który przejął pracowników, ma już zawartą umowę o zarządzanie PPK.

Przejęci pracownicy a PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie wyłącza ani nie modyfikuje zasad sukcesji. Może to być sukcesja uniwersalna (wynikająca np. z przepisów kodeksu spółek handlowych) albo sukcesja singularna (art. 55[1]-55[2] kodeksu cywilnego).

Przykładowo, jeśli spółka z o.o. przekształci się w spółkę akcyjną, to spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 par. 1 k.s.h.). Jeżeli przed przekształceniem miała ona zawartą umowę o zarządzanie PPK, to po przekształceniu pozostanie stroną tej umowy i nie będzie musiała zawrzeć nowej umowy o zarządzanie PPK, a zatrudnieni w niej uczestnicy PPK będą oszczędzać w tym programie na dotychczasowych zasadach. Natomiast np. w razie połączenia dwóch spółek przez przejęcie, spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (art. 494 par. 1 k.s.h.). Gdyby spółka przejmująca nie była, przed przejęciem, podmiotem zatrudniającym i w związku z tym nie miała wdrożonego PPK oraz przejęła spółkę mającą uruchomiony ten program, to stanie się stroną umowy o zarządzanie PPK zawartej przez przejętą spółkę. Spowoduje to, że przejęci uczestnicy PPK będą oszczędzać w tym programie - w spółce przejmującej - na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z art. 55[2] k.c., przewidującym sukcesję singularną, czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Dotyczy to także praw i obowiązków w zakresie PPK.

Umowa o prowadzenie PPK w ciągu 7 dni

Uzupełnieniem tych regulacji jest art. 9 ust. 2 ustawy o PPK. Ma on zastosowanie w razie braku sukcesji w zakresie PPK. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku:

nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części bądź

połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK

- podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym zawiera - w ciągu 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia - umowy o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, z tą samą instytucją finansową, z którą została przez ten podmiot zawarta umowa o zarządzanie PPK. Rozwiązanie to zapewnia możliwość oszczędzania wszystkim osobom zatrudnionym w danym podmiocie w jednym PPK.

W przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o PPK, w terminie 7 dni nowy podmiot zatrudniający ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK:

dla przejętych uczestników PPK,

dla osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, które legitymują się 3-miesięcznym (90-dniowym) okresem zatrudnienia i nie ukończyły 55. roku życia (chyba, że złożyły wniosek o niedokonywanie wpłat do PPK w nowym podmiocie zatrudniającym),

na wniosek osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, które mają 3-miesięczny okres zatrudnienia i ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia.

To, czy dana osoba ma wskazany wyżej 3-miesięczny okres zatrudnienia, ustala się zgodnie z art. 16 ust. 1-3 ustawy o PPK. Do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną. Taka sytuacja ma miejsce np. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zgodnie z art. 23[1] kodeksu pracy.

Art. 9 ust. 2 ustawy o PPK ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nowy podmiot zatrudniający ma już zawartą umowę o zarządzanie PPK. Jeśli jej nie ma, przepis ten nie wymusza jej zawarcia szybciej niż to wynika z przepisów ogólnych.

PPK na zasadach ogólnych

Może też mieć miejsce sytuacja, gdy np. dany podmiot nie miał wcześniej osób zatrudnionych i w związku z tym nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, a następnie przejął zakład pracy (nie ma miejsca sukcesja w zakresie PPK). W takim przypadku wdraża on PPK w terminach określonych w art. 8 ust. 1 (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i art. 16 ust. 1-3 (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK). Należy pamiętać, że umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej podmiot zatrudniający ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 16 ustawy o PPK.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 2, art. 16 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)