Problemy z rentą wdowią: Wdowa młodsza od wdowca o 5 lat. ZUS sprawdzi wspólność małżeńską, choć nie wiadomo jak to zrobi

Pierwszy kłopot nowych przepisów o rencie wdowiej, to wymóg (dla otrzymania świadczenia), aby wdowiec stracił żonę w wieku 60 lat (i więcej). Rentę wdowią otrzyma wdowa, która miała 55 lat (i więcej), gdy zmarł jej mąż. Niezrozumiała jest różnica 5 lat między wdowcem a wdową - ma ona charakter dyskryminacyjny. Podobnie jak wiek emerytalny 65 lat i 55 lat, do którego wymóg ten nawiązuje.

Pierwsze wypłaty renty wdowiej dopiero od 1 lipca 2025 r. - musisz więc poczekać jeszcze jeden rok.

Jakie warunki musisz spełnić dla rent wdowiej

Warunek 1) Wdowa (i wdowiec) nie jest w związku małżeńskim.

Warunek 2) Między małżonkami w chwili śmierci była wspólność małżeńska - to jest inne pojęcie niż współwłasność majątkowa jaka powstaje przez ślub. O tym jak niebezpieczny jest to warunek dla wdów w dalszym części artykułu. W skrócie - ZUS może sprawdzać, czy małżonkowie mieszkali ze sobą albo wyjaśniać dlaczego tak nie było.

Warunek 3) Wdowia albo wdowiec muszą osiągnąć wiek emerytalny. Prawo do renty wdowiej mogli więc uzyskać dużo wcześniej, ale pierwsze wypłaty dopiero od wieku 55 lat albo 60 lat.

Warunek 4) Nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego:

Przykład 1 Pani Joanna Kowalska straciła męża w wieku 56 lat. Brakuje jej 4 lata do wieku emerytalnego (60 lat). Spełnia przesłankę dla otrzymania renty wdowiej. Na emeryturę przejdzie w wieku 60 lat - od tego momentu zacznie pobierać to świadczenie.

Kolejny kłopot w rencie wdowiej - wspólność małżeńska

W rencie wdowiej nowy kłopot interpretacyjny. Tym razem jest to niewinny zwrot „wspólność małżeńska” (na moment śmierci męża jako warunek otrzymania renty). Przesłanka ta wymaga wspólnego pożycia, czyli w praktyce wspólnego zamieszkiwania (z wyjątkami). Dlaczego to problem, skoro w 99% małżonkowie mieszkali ze sobą razem do śmierci każdego z nich?

Bo ZUS ma podstawą prawną do sprawdzania, czy w przypadkach budzących uzasadnione przypadku wdowa albo wdowiec wnioskujący o rentę mieszkał ze współmałżonkiem do momentu śmierci. Jest to prawdopodobna kompetencja ZUS, gdyż tak naprawdę zakres pojęcia "wspólność małżeńska" wynika z orzeczeń sądów (w tym SN), a nie precyzyjnych przepisów.

Wspólność majątkowa a wspólność małżeńska w rencie wdowiej

Porównajmy jak brzmią przepisy o rencie wdowiej, a jak mogłyby wyglądać (aby życie było prostsze).

Wersja 1 (tego nie ma w przepisach o rencie wdowiej, a mogłoby być) - warunkiem nabycia prawa do renty wdowiej jest pozostawiania małżonków aż do śmierci jednego z nich we wspólności ustawowej. Czyli ZUS sprawdzi, czy wdowa i zmarły mąż aż do dnia śmierci byli małżonkami (i mieli wspólność ustawową). ZUS nie interesuje się faktycznymi relacjami między małżonkami - (bez znaczenia czy mieszkali ze sobą, pomagali sobie, mieli wspólne sprawy). Prawo wymaga tylko, aby razem odkładali składki, czego zewnętrznym dowodem była wspólność ustawowa.

Wersja 2 (to jest w wersji przepisów o rencie wdowiej) - wymagana jest wspólność małżeńska. A to oznacza np. obowiązek sprawdzenia przez ZUS, jakie były rzeczywiste relacje między małżonkami. Np. czy mieszkali ze sobą (?), jeżeli nie mieszkali to dlaczego (?). Bo brak wspólnego zamieszkiwanie nie wyklucza wspólności. Np. mąż wyjechał czasowo do pracy i uległ tam śmiertelnemu wypadkowi. Ale wprowadzenie pojęcia "wspólność małżeńska" oznacza nakaz sprawdzenia dlaczego nie mieszkali razem. Wiele lat po śmierci odpowiedź na to pytanie nie jest proste. Co ma o tym świadczyć? Dokumenty? Jakie? Zeznania? Czyje?

Wspólność majątkowa w rencie wdowiej zdefiniują sądy. Co to jest? Kto i kiedy to sprawdza?

Wspólność małżeńska – pojęcie definiowane przez sądy. Wynika z ich orzeczeń, że jest to wspólność, która polega na wspólnym zamieszkiwaniu i prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, wspólnym pożyciu. Oznacza to, że wdowa powinna być przygotowana na poinformowanie ZUS, że w dniu śmierci męża mieszkała razem z nim i poinformowanie, co potwierdza ten fakt.

Przykład 1 Mąż zmarł w kwietniu 2022 r. Wszystkie przesłanki do otrzymania renty wdowiej są spełnione. Ale jest jeden problem. Mąż zmarł w czasie 3 miesięcznego pobytu u swojej rodziny 300 km od miejsca zamieszkania. Pojechał tam opiekować się chorym bratem. Mąż zmarł nagle na zawał. Ktoś napisał do ZUS donos, że małżonkowie nie mieszkali razem tuż przed jego śmiercią. No i ZUS będzie musiał to sprawdzić.

We "wspólności małżeńskiej" wyjątkowo nie jest potrzebne wspólne zamieszkiwanie, ale trzeba zbadać dlaczego go nie było. Kto miałby to badać? Prawdopodobnie organ rentowy, czyli ZUS. „Ciężar dowodu niepozostawania w tej wspólności spoczywa na organie rentowym”. Tak orzekają sądy. Przykładem uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r. (III UZP 3/06, OSNPUSiSP). Wynika z uchwały, że warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej przez wdowę/wdowca jest m.in. pozostawanie przez małżonków do dnia śmierci jednego z nich w stanie faktycznej wspólności małżeńskiej. Ciężar dowodu niepozostawania w tej wspólności spoczywa na organie rentowym.

Na końcu artykuły umieszczam przykładowo stanowisko Sądu Najwyższego, aby pokazać jak skomplikowane są argumenty prawnicze w takich sprawach. I stawiam pytanie "Po co ta przesłanka? Dla złapania kilkudziesięciu kombinatorów wśród 2 mln ludzi uprawnionych do renty wdowiej?"

Wspólność ustawowa a renta wdowia

Porównajmy wspólność małżeńską (omówione powyżej) z ustawową (omówioną poniżej):

Wspólność ustawowa – wynika z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego. Przepis stanowi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Jest to proste kryterium nie wymagające sprawdzania faktycznego zamieszkiwania dwójki ludzi ze sobą albo wyjaśnienia dlaczego nie mieszkali razem. Jest akt zawarcia małżeństwa, sprawdzenia jaki ustrój majątkowy wybrali i czy był (ewentualnie) rozwód.

Renta wdowia, wspólność małżeńska - przykładowe rozstrzygnięcie SN

W sytuacji opisanej w przykładzie wdowa bez problemu wykaże, że była we wspólności małżeńskiej. Ale stawiam pytanie po co ma to wykazywać? Po co ma to sprawdzać ZUS? W jakim celu mamy uruchamiać w prostych sprawach tak potężną rzecz jak rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, który już głowił się nad tym, jak zakwalifikować odrębne zamieszkiwanie małżonków w momencie śmierci jednego z nich. Poniżej SN i fragment uzasadnienia postanowienia z 17 października 2023 r. (USK 148/23)

„Faktycznie oddzielne zamieszkiwanie nie przeczy przyjęciu, że między małżonkami istniała wspólność małżeńska, lecz istotnym pozostaje jaka przyczyna wywołała odrębne miejsce pobytu. W wyroku z dnia 18 lipca 2018 r. (III UK 104/17, Legalis nr 1805821) Sąd Najwyższy podniósł dalej, że okoliczności dotyczące istnienia albo nieistnienia rzeczywistej "wspólności małżeńskiej" muszą być badane z uwzględnieniem uczuciowej motywacji zachowań małżonków. Jeżeli jeden z nich mieszka oddzielnie, lecz do dnia śmierci realizuje powinność pomocy finansowej na rzecz drugiego, z troski o potrzeby i wykazuje poszanowanie przynajmniej majątkowych obowiązków małżeńskich, pozostaje we wspólności z małżonkiem, którego opuścił.”

Tak więc wdowa w sytuacji z przykładu będzie miała rentę. ZUS jednak sprawdzi, czy spełniała przesłanki "wspólności małżeńskiej".

Zaznaczamy, że nie ma ustawy o rencie wdowiej, ale dla uproszczenia tak nazywamy USTAWĘ z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza dwie kategorie zmian:

1) nowelizuje kilkanaście przepisów ustaw przyznających renty albo emerytury,

2) dodaje w tych ustawach nowe przepisy oznaczone literką "a", "b" albo "c".

I właśnie powołany powyżej art. 95a ust. 2 i 3 ww. ustawy wprowadzają niekorzystne dla wdowców rozwiązania.