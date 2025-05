Ślub podczas L4. Czy to legalne?

Udział pracownika we własnym ślubie w czasie zwolnienia lekarskiego. Okazuje się, że udział pracownika we własnym ślubie w czasie zwolnienia lekarskiego zawierającego adnotację „chory może chodzić”, nie koliduje z obowiązkami pracowniczymi i nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 KP. Czy jednak ZUS może żądać zwrotu zasiłku chorobowego?

rozwiń >

Udział pracownika we własnym ślubie w czasie zwolnienia lekarskiego - sąd zmienił decyzję ZUS

Bardzo ciekawa sprawa była w ostatnim czasie rozstrzygana przez Sąd Rejonowy w Toruniu - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Po rozpoznaniu sprawy w dniu 27 lutego 2024 roku sprawy J. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania od decyzji z dnia 22 listopada 2023 r. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje J. J. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 28 września 2023 roku do 17 października 2023 roku oraz ustala, że nie jest ona zobowiązana do zwrotu wypłaconego za ten okres zasiłku chorobowego w kwocie 2.387,40 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) wraz z odsetkami w kwocie 21,64 zł (dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze). Przyczyną zwolnienia od pracy była rwa kulszowa oraz choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa.

Ubezpieczona przyszła do ZUSu z butelkami i podziękowaniami

ZUS odmówił ubezpieczonej J. J. prawa do zasiłku chorobowego za okres od 28 września do 17 października 2023 oraz zobowiązał ubezpieczoną do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego za wskazany okres w kwocie 2.387,40 zł wraz z odsetkami w kwocie 21,64 zł. Co o tym przesądziło?

Ważne Wizyta w miejscu pracy z alkoholem, po ślubie, na zwolnieniu lekarskim Jak podaje sąd w uzasadnieniu: w uroczystości brało udział łącznie 10-12 osób: najbliższa rodzina i przyjaciółka. Ceremonia trwała około 30 minut. Wracając do domu (ubezpieczona mieszka w T., przy ul. (...), w pobliżu siedziby (...)) ubezpieczona i jej mąż postanowili wejść do siedziby (...), aby pochwalić się faktem zawarcia małżeństwa. Miała ze sobą 5-6 butelek alkoholu. Po szła na zaplecze Sali obsługowej zauważyła oczekujących na obsługę interesantów oraz że część koleżanek jest zajętych ich obsługą. Zrozumiała niezręczność zaistniałej sytuacji i uznała, że wizytę powinna jak najszybciej skończyć. Po wejściu powiedziała, że „dziewczyny wzięliśmy ślub”. Wskazała, że przyniosła alkohol i prosi o wypicie go na ich zdrowie. Rozmawiała z M. Z., inne koleżanki podchodziły i składały jej gratulacje. J. C. nie podeszła, gdyż obsługiwała klienta. I. K. powiedziała tylko „J. no co ty?” i się wycofała. Wizyta trwała kilka minut. Następnie ubezpieczona wyszła. Butelki pozostały przy jednym z biurek. Około 15:00 ubezpieczona była w domu. Mąż ubezpieczonej przygotował dla gości obiad. Gości było około 10 osób. Uroczystość zakończyła się około 18-19:00.

Ślub w trakcie zwolnienia lekarskiego

Jak podkreślała ubezpieczona termin ślubu został wyznaczony w lipcu 2023 r. Decyzja o ślubie miała związek ze stanem zdrowia ubezpieczonej i koniecznością zapewnienia przyszłemu mężowi dostępu do dokumentacji lekarskiej oraz podejmowania decyzji. Podjęta ona została jeszcze przed zachorowaniem na rwę kulszową. Po zachorowaniu ubezpieczona nie odwołania termu ślubu. Ubezpieczona w dniu ślubu udała się do miejsca pracy. Wizyta była spontaniczna i miała miejsce ok. 15:00, gdyż ceremonia ślubna odbyła się o 14:00. Jak sama podkreśla, nie mówiła, że chce komuś za coś podziękować, tylko poinformowała, że właśnie wzięła ślub. Nie zwrócono jej też uwagi, że w czasie zwolnienia lekarskiego nie powinna przebywać w zakładzie pracy.

Udział pracownika we własnym ślubie w czasie zwolnienia lekarskiego nie daje podstaw do rozwiązania umowy

Udział pracownika we własnym ślubie w czasie zwolnienia lekarskiego zawierającego adnotację „chory może chodzić”, nie koliduje z obowiązkami pracowniczymi i nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 KP.

Nie było nadużycia prawa do zasiłku chorobowego w postaci wykorzystania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem

Zachowaniem niezgodnym z celem zwolnienia określić można takiego typu postępowanie, które w powszechnym odczuciu jest nieodpowiednie dla osoby chorej i może nasuwać wątpliwości co do rzeczywistego stanu zdrowia ubezpieczonego. Tę wiarygodność mogą podważyć szczególnie takie zachowania się pracownika, jak: wyjazd w celach turystycznych, podejmowanie innej pracy zarobkowej lub wykonywanie różnych robót w zakresie własnym, np. budowa domu, praca w ogródku czy w obejściu (I. Jędrasik-Jankowska, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Omówienie (w:) Prawo socjalne Komentarze, art. 17). Wykorzystywaniem zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia jest zawsze wykonywanie czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy. Celem zwolnienia od pracy jest zaś odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy, stąd w jego osiągnięciu przeszkodą mogą być wszelkie zachowania ubezpieczonego utrudniające proces leczenia i rekonwalescencję (por. wyrok Sądu Najwyższego z 14.12.2005 r., III UK 120/05, OSNP 2006, nr 21-22, poz. 338). Ślub nie należy do tego typu kategorii.

Kiedy nadużywa się zwolnienia lekarskiego?

Za zachowania niezgodne z celem zwolnienia w orzecznictwie uznano m.in.:

nadużywanie alkoholu;

podejmowanie działań, których chory powinien unikać;

wzięcie udziału w imprezie towarzyskiej czy rozrywkowej;

demontaż okien w budynku należącym do spółdzielni mieszkaniowej w celu wykorzystania ich dla potrzeb własnych;

udział w wycieczce zagranicznej – pielgrzymce.

Mając na uwadze przedstawione rozważania, w ocenie Sądu, zachowanie ubezpieczonej w dniu 13 października 2023 r., nie pozostawało w sprzeczności z celem zwolnienia lekarskiego.

Urlop okolicznościowy na ślub

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący albo 2 dni albo 1 dzień w zw. z wystąpieniem okoliczności osobistych, tj. ślubu, narodzin czy zgonu i pogrzebu. Wszystko zależy od danej okoliczności występującej w życiu pracownika. Może to być:

Ważne 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Istnieje również możliwość podzielenia tych dwóch dni, np. jeden dzień na organizację dokumentacji i wydarzeń związanych ze ślubem a drugi na samą uroczystość.

Co ważne, są to dodatkowe 2 dni urlopu. Nie mieszczą się one w 20-to czy 26-cio dniowym urlopie wypoczynkowym. Trzeba jednak pamiętać, że urlop okolicznościowy to nie urlop na żądanie, który wynosi 4 dni i wlicza się do puli urlopu wypoczynkowego .

Ważne 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności spowodowanej ww. okolicznościami.