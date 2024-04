Czym są prace interwencyjne z PUP? Dlaczego warto skorzystać z tego wsparcia z urzędu pracy? Jakie korzyści ma bezrobotny, a jakie pracodawca? Ile wynosi refundacja wynagrodzenia?

rozwiń >

Co to są prace interwencyjne z pup?

Prace interwencyjne. Dlaczego warto skorzystać z tego wsparcia z urzędu pracy? Co kryje się pod pojęciem prac interwencyjnych? Dlaczego warto je zorganizować? Jakie korzyści płyną dla bezrobotnego, a jakie dla pracodawcy? Co trzeba zrobić, by zorganizować prace interwencyjne, a co, żeby zostać na nie skierowanym? Odpowiadamy.

Autopromocja

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Oznacza to, że pracodawca musi najpierw podpisać umowę ze starostą (za pośrednictwem urzędu pracy), a później zatrudnić (zawsze na umowie o pracę) bezrobotnego. Co ważne, prace interwencyjne można zorganizować zarówno w przypadku pracy fizycznej, jak i umysłowej.

Prace interwencyjne - korzyści dla bezrobotnego

Bezrobotny, który zostanie skierowany do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zyskuje gwarancję zatrudnienia na umowie o pracę za przynajmniej minimalne wynagrodzenie, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i zwolnień lekarskich oraz ochronę niektórych grup pracowników.

Skierowanie na prace interwencyjne

Aby rozpocząć zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, bezrobotny powinien zgłosić się do doradcy zawodowego w urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowany i poprosić go o wydanie skierowania na takie prace. Otrzymanie skierowania uzależnione jest od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel oraz od indywidualnego planu działania, który jest przygotowywany dla każdego bezrobotnego w ciągu 60 dni od rejestracji.

Prace interwencyjne - wniosek

Bezrobotny może sam znaleźć pracodawcę, który będzie chciał zatrudnić go w ramach prac interwencyjnych. W takim przypadku przyszły pracodawca powinien złożyć do urzędu pracy odpowiedni wniosek. Jeżeli urząd dysponuje środkami na tę formę wsparcia, skieruje bezrobotnego na prace interwencyjne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak długo trwają prace interwencyjne?

Okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może wynosić od 6 do 18 miesięcy, a jeśli chodzi o osobę bezrobotną powyżej 50. roku życia - od 6 miesięcy do 4 lat.

Dodatkowo po zakończeniu prac interwencyjnych pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez 3 miesiące (gdy prace trwały do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (gdy prace trwały 12 miesięcy lub dłużej).

Prace interwencyjne - wynagrodzenie i wysokość jednorazowej refundacji

Zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych to także korzyść dla pracodawcy, który otrzymuje uzgodnioną z urzędem pracy refundację kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne przez określony w umowie czas (do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub 4 lat).

Dodatkowo! Jeżeli pracodawca będzie zatrudniał skierowanego bezrobotnego po zakończeniu prac interwencyjnych (trwających co najmniej sześć miesięcy) przez okres dalszych sześciu miesięcy i po upływie tego okresu nadal będzie go zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy, powiatowy urząd pracy może przyznać mu (pracodawcy) jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Prace interwencyjne - wniosek pracodawcy do pup

Aby zorganizować prace interwencyjne, zainteresowany pracodawca powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy jeszcze przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez pracownika urzędu i podpisaniu umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest jej zatrudnienie.

Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z urzędem pracy i ustalić, czy dysponuje środkami na tę formę wsparcia. Ponadto dobrze jest zapoznać się z regulaminem ubiegania się o prace interwencyjne obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy mogą dodatkowo określać warunki ubiegania się o organizację prac interwencyjnych, jak również maksymalną kwotę refundacji.

Warto dodać, że niewywiązanie się z warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi.

Pomoc (wsparcie w postaci prac interwencyjnych) udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.