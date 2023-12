Współczynnik ekwiwalentowy w 2024 r. będzie wynosił 20,92

Pracownik (35 lat) zatrudniony w naszej spółce od ponad 2 lat w pełnym wymiarze czasu pracy na początku grudnia 2023 r. uległ wypadkowi (zdarzenie nie ma związku z pracą). Otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 2 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. Jest to jego kolejna niezdolność do pracy w 2023 r. (poprzednio przebywał na zwolnieniu lekarskim we wrześniu 2023 r. przez 4 dni, za które otrzymał wynagrodzenie chorobowe). Jakie świadczenia przysługują mu za te miesiące?