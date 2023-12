Czy 10 grudnia 2023 to niedziela handlowa? Czy 17 grudnia 2023 to niedziela handlowa? Czy 24 grudnia 2023 to niedziela handlowa? Niedziele handlowe - ile zostało w 2023 roku? Czy w grudniu 2023 r. są niedziele handlowe? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu? rozwiń > Zakaz handlu w niedziele i święta Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158) określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta. Czy 10 grudnia 2023 jest niedzielą handlową? Tak, w dniu 10 grudnia 2023 r. przypada niedziela handlowa. Czy 17 grudnia 2023 to niedziela handlowa? Tak, w dniu 17 grudnia 2023 r. przypada niedziela handlowa. Czy 24 grudnia 2023 to niedziela handlowa? Nie, w dniu 24 grudnia 2023 r. nie przypada niedziela handlowa. Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2023 roku? W 2023 r. jest jedynie 7 niedziel handlowych: 29 stycznia 2023,

2 kwietnia 2023,

30 kwietnia 2023,

25 czerwca 2023.,

27 sierpnia 2023,

10 grudnia 2023,

17 grudnia 2023, Po dwie niedziele handlowe wypadło w kwietniu i w grudniu, a to ze względu na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, które przypadają w tych miesiącach. Niedziele handlowe - ile zostało w 2023 roku? W 2023 roku zostały jeszcze tylko dwie niedziele handlowe, w dniu 10 i 17 grudnia na dwa tygodnie i tydzień przed świętami. Ważne JEST ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ W WIGILIĘ 24 GRUDNIA 2023 Obowiązuje już ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2023 r., poz. 2626). Pierwotnie miał być możliwy handel w Wigilię, w dniu 24 grudnia 2023 r., w niedzielę, w placówkach handlowych. Jednak rząd zaproponował aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, 24 grudnia, była dniem objętym zakazem handlu. Rozwiązanie to było uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. W związku z tym ustanowiono niedzielę handlową w dniu 10 grudnia 2023 r. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, to zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na dzień 24 grudnia. Gdy zaś dzień 24 grudnia przypada w danym roku w niedzielę, to jest on objęty zakazem handlu. Jakie kary za pracę w dni niehandlowe? Ważne WYSOKIE KARY! Kary grzywny za naruszenie zakazu handlu są duże, bo aż od 1000 do 100 000 zł. Kara ta może być nałożona za wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, w tym powierzenie wykonywania pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu. Takiej samej karze grzywny od 1000 do 100 000 zł może podlegać ten kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu. Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu? Okazuje się, że istnieje wiele placówek, w których zakaz handlu nie dotyczy, tj. m.in.: na stacjach paliw płynnych; w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna; w strefach wolnocłowych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych; w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w przypadku handlu towarami z automatów; Ponadto zakaz handlu nie obowiązuje m.in.: w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich. Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158) Ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2023 r., poz. 2626)