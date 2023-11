5 miesięcy - tyle średnio pracuje się w branży spożywczej - rotacja pracowników jest bardzo duża, co powoduje nie lada wyzwanie dla rekruterów. Co mogłoby zmienić ten stan rzeczy? Oczywiście większe zarobki, benefity pracownicze i lepsza organizacja czasu pracy. Okazuje się, że pracownicy z Ukrainy stanowią 91,2 proc. wszystkich zatrudnionych w branży spożywczej – z czego 79,3 proc. to kobiety, a zaledwie 20,7 proc. - mężczyźni.

Rotacja pracowników w branży spożywczej

Jak wynika z raportu Centrum Analitycznego Gremi Personal - rozwiązaniem na rotację wśród pracowników z branży spożywczej jest podniesienie zarobków. Niewątpliwie wyższe wynagrodzenia, bardziej elastyczny czas pracy i jego lepsza organizacja i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze - zwiększyłoby stabilność zatrudnienia w tej branży.

Średni czas pracy pracownika w branży spożywczej wynosi 5 miesięcy. Niewątpliwie jest to kłopot dla działu rekrutacji, dla pozostałych pracowników, którzy muszą pracować w ciągle zmieniającym się zespole, jak i oczywiście dla pracodawcy, który zobowiązany jest zorganizować badania wstępne do pracy i przeszkolić pracownika co do zakresu i sposobu wykonywania pracy. Takie wdrożenie trwa niekiedy nawet miesiąc czy dłużej - co przy średniej pracy przez 5 miesięcy - powoduje jedynie dla pracodawcy trudności organizacyjne i straty.

Co obejmuje branża spożywcza?

Jak wynika z raportu branża spożywcza, jako jeden z najszerszych działów gospodarki, obejmuje m.in.:

produkcję słodyczy czy zup;

organizację w zakresie świeżych owoców, warzyw, pieczarek oraz mrożonek (owoce, warzywa, półprodukty);

Sprzedawca w branży spożywczej - jakie zadania?

Zgodnie z polską klasyfikacją zawodów, sprzedawca w branży spożywczej zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Sprzedawca w branży spożywczej jest zawodem o charakterze handlowym. Dokonuje sprzedaży artykułów spożywczych klientom za określoną cenę. Odbywa się to w sposób bezpośredni, przy zastosowaniu tradycyjnej formy sprzedaży, lub pośrednio, przy zastosowaniu samoobsługowej formy sprzedaży. Najważniejsze zadania to:

przyjmowanie dostaw artykułów spożywczych do punktu sprzedaży;

przygotowywanie artykułów spożywczych do sprzedaży, ich eksponowanie i oznaczanie;

składowanie towarów w punkcie sprzedaży z zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania;

kontrolowanie jakości artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży;

obsługiwanie klientów zgodnie ze standardami zapewniającymi jakość;

zawieranie transakcji sprzedaży i wydawanie dokumentów z nią związanych;

dokonywanie rozliczeń finansowych po zakończonej pracy łącznie z zabezpieczaniem utargów;

Badacze w raporcie podają, że:

Kobiety z Ukrainy - najczęściej zatrudnione w branży spożywczej

Raport Centrum Analitycznego Gremi Persona pokazuje, że przeciętny pracownik tej branży zatrudniony przez Gremi Personal to kobieta z Ukrainy – w każdym przedziale wiekowym jest ich od ponad 2/3 ogółu zatrudnionych. Dodano, że pozostałe narodowości to białoruska (4,7 proc.), mołdawska (3,1 proc.), gruzińska (0,8 proc.) oraz litewska (0,2 proc.).

Ważne Najwięcej zatrudnionych w branży spożywczej Pracownicy z Ukrainy stanowią 91,2 proc. wszystkich zatrudnionych w branży spożywczej – z czego 79,3 proc. to kobiety, a zaledwie 20,7 proc. - mężczyźni.

Jak podaje PAP: