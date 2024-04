Czy na soczewki jest dofinansowanie? Pracodawcy mają czas do 17 maja 2024 r. na wdrożenie przepisów BHP

Czy na soczewki jest dofinansowanie? Czy trzeba posiadać dokument do lekarza, żeby otrzymać dofinansowanie? Generalnie pracodawcy powinni pamiętać, że mają czas do 17 maja 2024 r. na wdrożenie nowych zasad BHP w związku z tym, że w dniu 17 listopada 2023 r. weszło w życie ważne rozporządzenie w zakresie organizacji pracy i stanowisk pracy pod kątem bezpiecznej i higienicznej pracy.

Czas do 17 maja 2024 r. na wdrożenie nowych zasad BHP

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367) wskazuje na nowe zasady związane z bezpieczną i higieniczną pracą. Trzeba tutaj zapamiętać datę: 17 maja 2024 r. Rozporządzenie wskazuje podział na:

stanowiska pracy utworzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, tj. przed dniem 17 listopada 2023 r. Co do tych stanowisk, na dostosowanie do nowych wymogów pracodawca ma sześć miesięcy, czyli do 17 maja 2024 r.

stanowiska pracy powstałe od tej daty, tj. od 17 listopada 2023 r. i po tej dacie. 6 najważniejszych zmian - nowe zasady ergonomii pracy dotyczą: NOWEJ DEFINICJI STANOWISKA PRACY; PRACY Z LAPTOPEM JEŻELI POWYŻEJ 4H NA DOBĘ; SZKIEŁ KONTAKTOWYCH, NIE TYLKO OKULARÓW KOREKCYJNYCH; KRZESŁA DO PRACY; MONITORA EKRANOWEGO I PODNÓŻKA.

1 mln osób korzysta z soczewek kontaktowych

Jak wynika z badań: już 72% Polaków ma stwierdzoną wadę wzroku, ponad połowa społeczeństwa korzysta z okularów, a ok. 1 mln z soczewek kontaktowych. Jednak dzięki wyżej wskazanym zmianom i nowym przepisom pracownicy otrzymają dofinansowanie również na zakup szkieł.

Czy na soczewki jest dofinansowanie?

Ważne Generalnie jest dofinansowanie na soczewki W stosunku do refundacji szkieł kontaktowych obowiązują obecnie jeszcze pewne ograniczenia. Nowe zasady dotyczą bowiem jedynie tych stanowisk, które zostały utworzone po 17 listopada 2023 roku. Pracodawcy zatrudniający osoby przed wskazaną datą mają określony czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Muszą to zrobić do 17 maja 2024 roku. Wówczas wszyscy pracownicy, bez względu na datę utworzenia stanowiska, będą mogli cieszyć się wsparciem finansowym na zakup soczewek kontaktowych.

- Wprowadzenie refundacji dla soczewek kontaktowych jest oczywiście podyktowane dbałością pracodawców o dobrostan swoich pracowników. Poprawa stanu zdrowia osób zatrudnionych, w tym opieka nad ich wzrokiem, przekłada się bezpośrednio na komfort pracy oraz ogólne samopoczucie. To w efekcie może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i motywacji do pracy, co przekłada się na lojalność wobec pracodawcy. Natomiast liczne są również obopólne korzyści tego rozwiązania. Poprawa stanu zdrowia oczu może również przyczynić się do zmniejszenia absencji z powodu problemów zdrowotnych, co z kolei korzystnie wpływa na wydajność i stabilność zespołu. Natomiast sama już troska o zdrowie pracowników może budować pozytywny wizerunek firmy i szczególnie w kontekście wyzwań kadrowych zwiększyć jej konkurencyjność na rynku pracy – mówi Monika Grządziela, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Czy muszę mieć potwierdzenie od lekarza jeżeli chcę dofinansowanie do soczewek?

Tak, podstawą prawną refundacji jest dokument wystawiony przez lekarza medycyny pracy. Potwierdza zalecenia lekarza-okulisty i wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, które wykazały potrzebę stosowania jednorazowych szkieł kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Zaświadczenie jest podstawą refundacji aż do kolejnych badań okresowych, chyba że lekarz medycyny pracy wcześniej zmieni swoje zalecenia.