Dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych ulegną zmianie. Rząd pracuje nad nowym rozporządzeniem

Usłyszysz w pracy: "Blondynki są głupie" - to może być już molestowanie

Usłyszysz w pracy: "Blondynki są głupie" - to może być już molestowanie. Są to niby niepozorne żarty czy zaczepki, ale nie zapominajmy, że ustalona na szczeblu międzynarodowym definicja przemocy i molestowania w świecie pracy, w tym przemocy uwarunkowanej płcią to: "szereg niedopuszczalnych zachowań i praktyk", które "mają na celu, skutkują lub mogą skutkować szkodami fizycznymi, psychicznymi, seksualnymi lub ekonomicznymi". Definicja ta chroni wszystkich uczestników rynku pracy, w tym stażystów lub praktykantów oraz osoby wykonujące obowiązki lub uprawnienia pracodawcy, i obejmuje sektor publiczny i prywatny, gospodarkę formalną i nieformalną, a także obszary miejskie i wiejskie.