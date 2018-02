Jaki będzie nowy Kodeks pracy

Podczas posiedzenia Platformy HR Pracodawców RP dyskutowano na temat prac prowadzonych w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Ma ona do 15 marca br. przedstawić dwa nowe kodeksy pracy – indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Czy wypracowane projekty zostaną przyjęte przez rząd? Czy też podzielą los poprzednich projektów?

Prace Komisji Kodyfikacyjnej i proponowane przez nią rozwiązania wywołują duże zainteresowanie, ale i obawy po stronie pracodawców. Dotyczy to chociażby planowanego ograniczenia umów cywilnoprawnych poprzez wprowadzenie domniemania istnienia stosunku pracy. Inne zmiany obejmują umowy o pracę. Umowę na czas określony można będzie zawrzeć jedynie pod określonymi warunkami, a w razie ich niespełnienia pozostanie umowa bezterminowa. Co więcej, jej wypowiedzenie (identycznie jak w przypadku umowy na czas nieokreślony) trzeba będzie uzasadnić i przeprowadzić konsultację związkową (następczą). Są to rozwiązania niewątpliwie korzystne dla pracowników, które zwiększają ich ochronę. Natomiast nowe umowy o pracę (sezonowa, dorywcza i nieetatowa) będą mieć ograniczony zasięg i nie będą możliwe do zastosowania w każdym przypadku.

Duże zainteresowane pracodawców wzbudzają także proponowane przez Komisję regulacje dotyczące urlopów. Odnosi się to w szczególności do planów wprowadzenia jednego 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Pracodawcy z satysfakcją przyjęli natomiast projektowane regulacje dotyczące czasu pracy, w tym wprowadzenie tzw. kont wynagrodzeń, szerszej możliwości korzystania z elastycznych form czasu pracy i liberalizacji przepisów o czasie pracy w drodze układów zbiorowych. Są to rozwiązania, które postulowaliśmy od lat. Dla pracodawców istotne jest to, że układy zbiorowe mają być wykorzystywane w szerszym zakresie, zawierane na czas określony i dostosowane do aktualnych potrzeb zakładu pracy.

Pracodawcy są jednak zaniepokojeni niedookreślonymi, a zrazem całkowicie nowymi pojęciami pojawiającymi się w projektowanych regulacjach. Także domniemanie istnienia stosunku pracy i możliwość jego dochodzenia w praktyce, już teraz wywołują wątpliwości. Pracodawcy chcieliby znać swoje obowiązki, stąd projektowane przepisy powinny być jasne i nierodzące wątpliwości interpretacyjnych.

Na razie Komisja nie przedstawiła całościowych projektów. Ujawnione propozycje zawierają rozwiązania korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, jednak z przewagą na rzecz tych drugich. Niewątpliwie będą one stanowiły prawdziwą rewolucję dla firm. Czy ostatecznie wejdą w życie? To zależy od rządu, z którego inicjatywy Komisja została powołana.