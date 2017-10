Dodatkowy dzień wolny za święto 11 listopada 2017 r.

Od 2012 roku pracodawca znów musi udzielić pracownikowi wolnego za święto przypadające w sobotę, oczywiście jeśli ten dzień nie jest dla pracownika dniem pracy. W tym roku Święto Niepodległości (11 listopada) wypada w sobotę. Pracodawcy zobowiązani więc są oddać pracownikom dzień wolny.

Ustalania terminu wolnego

Termin dodatkowego dnia wolnego wyznacza pracodawca. Ustalając datę, nie ma obowiązku konsultować jej z podwładnymi. Nie ma też nakazu, aby dzień wolny wyznaczyć w jednakowym terminie dla wszystkich zatrudnionych.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę ma zastosowanie w 5-dniowym tygodniu pracy. W sytuacji, gdy dla pracownika sobota, w którą wypada święto, jest normalnym dniem pracy, nie przychodzi on po prostu w tym dniu do pracy. Jeśli zaś w ramach tygodnia pracy, na przykład wtorek jest dla pracowników dniem wolnym, a w ten dzień wypadnie święto, to przysługuje mu dzień wolny w inny dzień do końca okresu rozliczeniowego.

Dzień wolny nie musi następować po święcie, równie dobrze może zostać wyznaczony wcześniej.

Kiedy wolne nie przysługuje?

Prawo do dodatkowego dnia wolnego nie przysługuje, gdy święto wypada w niedzielę, która jest dla pracownika zarówno dniem wolnym od pracy, jak i pracującym. O dzień wolny nie mogą również upominać się pracownicy przebywający w tym czasie na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim, w myśl przepisów, iż zasiłki chorobowy i macierzyński, przysługują za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Pracownicy odbierający dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie muszą składać wniosków.

W tym roku, jeśli pracodawca zdecyduje, że dniem wolnym za Święto Niepodległości będzie 2 listopada, wystarczy wziąć urlop na piątek (3 listopada) i już mamy długi weekend.