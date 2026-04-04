Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Aktualne przepisy i lista przywilejów

Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Aktualne przepisy i lista przywilejów

04 kwietnia 2026, 10:01
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Niepełnosprawność ruchowa a dostępna pomoc
Kod 05-R jest jednym z ważnych elementów orzeczenia. Co oznacza taki symbol? Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe przywileje? Jaką pomoc z PFRON i MOPS można uzyskać w 2026 r.? Kto ma szansę na kartę parkingową? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Co oznacza symbol niepełnosprawności 05-R w orzeczeniu?

Kod 05-R jest jednym z symboli przyczyn niepełnosprawności. Obok stopnia niepełnosprawności i wskazań, symbole stanowią niezwykle istotny element orzeczenia.

Symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R oznacza upośledzenie narządu ruchu, w tym:

• wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,

• układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,

• zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,

• choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,

• choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,

• nowotwory narządu ruchu,

• zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych.

W orzeczeniu obok symbolu 05-R mogą być też inne kody np. 07-S, 11-I. Prawo dopuszcza maksymalnie trzy takie kody w dokumencie.

Co przysługuje przy niepełnosprawności 05-R w 2026 roku?

Zakres możliwego wsparcia zależy nie tylko od symbolu, ale też od innych elementów orzeczenia, głównie od orzeczonego stopnia. Pamiętajmy, iż w przypadku dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) wydają orzeczenia o niepełnosprawności.

Z dostępnych form pomocy warto zwrócić uwagę na dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obejmują one m.in.:

• przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

• sprzęt rehabilitacyjny;

• likwidację barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier technicznych.

Aktualnie pomoc z PFRON obejmuje też program „Aktywny samorząd”, który oferuje pomoc m.in. w:

• zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu;

• zakupie protezy kończyny;

• zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

• zamianie architektonicznie niedostępnego mieszkania na mieszkanie spełniające indywidualne kryterium dostępności.

Jeśli chodzi o pomoc świadczoną przez gminy (MOPS), to warto sprawdzić warunki otrzymania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (np. rehabilitacyjnych). Poziom odpłatności za takie świadczenia gminy ustalają samodzielnie, w oparciu o kryteria dochodowe.

Stopień znaczny i symbol 05-R. Jakie prawa?

Bez względu na kod niepełnosprawności osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym mają pierwszeństwo w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Są też uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł miesięcznie) i zasiłku stałego (maksymalnie 1229 zł miesięcznie). Warto pamiętać, iż zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany bez względu na dochód. Z kolei progi dochodowe dla zasiłku stałego wynoszą: 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł dla osoby w rodzinie. Takie same kryteria obowiązują też przy zasiłku stałym i celowym. Od progów dochodowych uzależnione są też inne zasiłki takie jak okresowy czy celowy.

Pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym korzystają w pracy z dodatkowych 10 dni urlopu, krótszego czasu pracy i zwolnienia z pracy na turnus rehabilitacyjny. Dofinansowanie do zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w 2026 r. wynosi maksymalnie 2 760 zł.

Co w praktyce oznacza „grupa umiarkowana” 05-R?

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i spełniająca kryteria dochodowe ma prawo do zasiłków z pomocy społecznej np. stałego i okresowego.

W pracy stopień umiarkowany (bez względu na symbol) uprawia do krótszego czasu pracy, dłużnego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny. Pracodawca, spełniający określone wymogi, może otrzymać do 1 550 zł miesięcznie dofinansowania do zatrudnienia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W praktyce warto też pamiętać o ulgach w przejazdach.

Przykład

Przykładowo, w Warszawie umiarkowany stopień niepełnosprawność z symbolem 05-R uprawnia do 50% zniżki.

Stopień niepełnosprawności lekki a symbol 05-R

Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie korzysta z prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Dofinansowanie do zatrudnienia z PFRON wynosi 575 zł. Osoba z niepełnosprawnością w stopniu lekkim może otrzymać z MOPS zasiłek okresowy czy zasiłek celowy, jeśli spełnia progi dochodowe.

Czy symbol 05-R uprawnia do karty parkingowej?

Zgodnie z przepisami, kartę parkingową wydaje się:

• osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

• osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

• placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Jeśli powyższe przesłanki zostaną spełnione, to osoba z niepełnosprawnością, w punkcie 9. orzeczenia orzeczeniu otrzyma wskazanie do karty parkingowej.

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności trzeba spełnić jeszcze jeden warunek w postaci posiadania odpowiedniego symbolu: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia). W przypadku osoby ze stopniem znacznym nie ma wymogu konkretnej przyczyny niepełnosprawności.

Ważne

Kod 05-R w odpowiednim orzeczeniu umożliwia zatem posiadanie karty parkingowej, ale tylko wtedy, gdy komisja lub sąd uznają, iż osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W praktyce zatem może się zdarzyć, iż osoba z niepełnosprawnością pomimo symbolu 05-R w orzeczeniu nie otrzyma karty parkingowej. Tak będzie, jeśli ograniczenia w poruszaniu się nie są znaczne. W każdym przypadku te kwestie ocenia się indywidualnie.

Czy osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać świadczenie wspierające z ZUS-u?

Świadczenie wspierające jest skierowane do osób niepełnosprawnych, mających potrzebę wsparcia. Decyzję w tym zakresie podejmują wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Jeśli zatem dorosła osoba z niepełnosprawnością posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może złożyć do WZON wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Gdy decyzja WZON stanie się ostateczna, składa się wniosek do ZUS-u. Kwota świadczenia wspierającego zależy m.in. od ilości punktów WZON. Najniższe świadczenie wspierające aktualnie wynosi 792 zł (w przypadku progu od 70 do 74 pkt), a najwyższe 4353 zł miesięcznie (95-100 pkt).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz.U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

