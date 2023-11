Apel o 20 mln USD: palestyńscy pracownicy i pracodawcy potrzebują pomocy

Międzynarodowa Organizacja Pracy wystosowała apel o finansowanie programu pomocowego, aby odpowiedzieć na skutki obecnego konfliktu w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich (OPT) na palestyńskim rynku pracy. Dane pokazują, że zostało utraconych co najmniej 61% (tj. 182 000) miejsc pracy w Strefie Gazy od początku wojny między Izraelem a Hamasem. MOP ogłasza apel o dofinansowanie, aby odpowiedzieć na krytyczne potrzeby palestyńskich pracowników i pracodawców. Program pomocowy ma się odbyć w ramach 3 etapów. Dyrektor generalny MOP Gilbert F. Houngbo na spotkaniu z partnerami rozwojowymi powiedział:

"Działania wojenne spowodowały – i nadal powodują – zarówno tragiczne ofiary w ludziach, jak i bezprecedensową utratę środków do życia, miejsc pracy, dochodów, przedsiębiorstw i infrastruktury cywilnej (…). W MOP jesteśmy przede wszystkim zainteresowani ochroną wszystkich pracowników i pracodawców, którzy zostali dotknięci tym kryzysem, w tym pracowników ze Strefy Gazy pracujących w Izraelu, a także wszystkich pracowników służby zdrowia, ONZ i organizacji humanitarnych, którzy zapewniają niezbędną pomoc na miejscu (…). Skala reakcji potrzebnej ze strony społeczności międzynarodowej i obecne ograniczenia operacyjne wykraczają poza to, co kiedykolwiek widziano na okupowanych terytoriach palestyńskich".