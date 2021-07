Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników PIP

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziała się we wtorek [red. 20 lipca 2021 r.] jednogłośnie za nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla niektórych pracowników PIP.

Ile dni dodatkowego urlopu?

Na początku lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla niektórych pracowników PIP. Celem ustawy przygotowanej przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny jest przyznanie niektórym pracownikom PIP - wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności, prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni roboczych, zaś po 20 latach - 12 dni.

Pracownicy PIP jak pracownicy NIK

Powstanie ustawy jest reakcją komisji na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, proponowane rozwiązanie zmierza do przyznania pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego na zasadach analogicznych do przepisów przyznających takie prawo pracownikom NIK.

"Takie rozwiązanie, będące także wyrazem uznania dla pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne (wielokrotnie bardzo stresujące), powinno przyczynić się do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy" - podkreślono w uzasadnieniu.

Dodatkowy urlop dla pracowników PIP od 2022 r.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. We wtorek senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej jednogłośnie, pozytywnie, zaopiniowała nowelizację ustawy. Nie zgłoszono żadnych uwag do ustawy. Obecna na posiedzeniu komisji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek podkreśliła, że resort pozytywnie wyraża się o ustawie. "Uważamy, że trzeba pracowników docenić i urlop im się należy" - zaznaczyła. Teraz ustawą zajmie się Senat na posiedzeniu plenarnym.