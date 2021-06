Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

Pandemia Covid-19 od roku zmienia znany nam świat. Te zmiany dotyczą również, a może przede wszystkim gospodarki. Firmy, które stanęły przed ogromnym wyzwaniem jak nigdy przedtem potrzebowały wsparcia działów HR. To właśnie HR-owcy z ogromną determinacją stanęli do walki o pracowników i utrzymanie biznesu. Jest to czas weryfikacji roli , funkcji i znaczenia tych ludzi w organizacjach. Obserwując niezwykle, innowacyjne działania skoncentrowane na wspieraniu pracowników i biznesu postanowiliśmy nagrodzić tych, którzy robią to najlepiej, pokazać ich najlepsze rozwiązania aby inspirować innych.

Kapituła

Wraz z Kapitułą w składzie: Jacek Kowalski Członek zarządu ds. Human Capital w Orange Polska, Daniel Wocial CEO, Dyrektor Generalny klastra Polski, Czech i Słowacji w The Adecco Group, Agnieszka Maciejewska, Prezes Zarządu Fundacji Liderek Biznesu, Dyrektor Personalna EY, Nikolay Kirov Partner i członek zarządu w Kirov Strategic Negotiators i LifeEnergy.pl oraz Małgorzata Krzyżowska Adwokat, współzałożycielka międzynarodowej korporacji prawniczej Aliant® z siedzibą w Zurichu zapraszamy!

Dla kogo był ten konkurs?

Konkurs ten przeznaczony był dla pracowników działu HR, HR Business Partnerów, Learning & Development Managerów, HR Managerów lub osób pełniących inną funkcję w obszarze zarządzania ludźmi w firmie.

