Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

Partia PSL przygotowała projekt o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Chce wprowadzić 12-miesięczny płatny urlop rodzinny na opiekę nad chorymi rodzicami bądź urlop na opiekę nad dzieckiem przez pracujące babcie lub dziadków.

Urlop rodziny - ile płatny?

Według projektu urlop rodzinny będzie mógł wynosić rok, pół roku lub kilka miesięcy. Będzie możliwość jego podzielenia na kilka części w okresie kilku lat np. dwa miesiące w trakcie wakacji. Urlop rodzinny miałby być płatny na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego, jednocześnie zachowana byłaby ciągłość w opłacaniu składek ZUS.

Uzasadnienie dla urlopu rodzinnego

Ogłaszając swoją propozycję lider PSL głównie miał na myśli pomoc kobietom, które chcą pozostać na rynku pracy i mają trudną sytuację rodzinną.

- Polityka rodzinna nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do transferów socjalnych, pieniężnych. (…) Większość polskich rodzin każdego dnia musi godzić pracę zarobkową z wychowaniem dzieci lub opieką nad chorymi rodzicami (teściami). Wiele z nich musi godzić te wszystkie trzy dziedziny, a ciężar z tym związany najczęściej pada na kobiety. To one z reguły rezygnują z pracy, by poświęcić się rodzinie i to one wiedzą jak wiele wytrwałości, zdrowia i czasu to wymaga – czytamy na profilu lidera PSL Władysława Kosiniak-Kamysz.