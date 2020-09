Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca 2020 r.?

"Przygotowaliśmy projekt ustawy, który przedłuża dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca roku." - poinformowały w poniedziałek posłanki KO Marzena Okła-Drewnowicz i Aleksandra Gajewska. Zaapelowały do marszałek Elżbiety Witek o wprowadzenie projektu do porządku obrad na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Posłanki KO podczas konferencji prasowej w Sejmie zwracały uwagę, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego coraz więcej placówek - szkół, przedszkoli i żłobków, będzie ograniczała działalność z powodu COVID-19.





"Nie ma na co czekać. Premier czeka, ale pandemia nie poczeka. Dlatego przygotowaliśmy konkretny projekt ustawy, który przedłuża możliwość uzyskiwania dodatkowych zasiłków opiekuńczych do końca roku, oczywiście z możliwością przedłużenia" - poinformowała Okła-Drewnowicz.

Wyraziła nadzieję, że projekt zostanie wprowadzony do porządku obrad na najbliższym posiedzenia Sejmu. "Wyręczamy dzisiaj rząd, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych dzieci, naszej młodzieży. A to, co jest dla nich najgorsze to ogromna niepewność. Dlatego apelujemy do pani marszałek Elżbiety Witek, aby włączyła ten projekt ustawy do porządku obrad na tym posiedzeniu Sejmu" - podkreśliła posłanka KO.

Aleksandra Gajewska dodała, że projekt ma dać zabezpieczenie rodzicom i dzieciom w sytuacji epidemii. Wyraziła nadzieję, że proponowane rozwiązanie poprze rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. "Zamiast zajmować się opowiadaniem w mediach bzdur dotyczących tabletek zmieniających płeć, które są podawane dzieciom w szkole, niech zajmie się tym, aby dzieciaki w szkole miały zabezpieczone funkcjonowanie i zaapeluje do pani minister (rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg), aby zabezpieczyła też interesy rodziny, kiedy szkoła przestanie normalnie funkcjonować" - zaznaczyła Gajewska.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 1 do 20 września. Mogą się o niego starać rodzice dzieci do 8 lat, w razie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy nie ma możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym – część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.(PAP)