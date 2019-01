Zarządzenie stresem w życiu codziennym - warsztaty

Gdy człowiek długo przebywa w sytuacji stresowej i nie widzi z niej wyjścia, jego organizm zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Najpierw zawodzi nasza psychika. Mamy huśtawkę nastrojów – od rozdrażnienia do apatii. Pojawiają się lęki, kłopoty ze snem oraz koncentracją, nerwica, a nawet depresja. Szwankuje również ciało. Dochodzi do zaburzeń pracy układu krążenia i trawiennego, obniżenia odporności czy kłopotów seksualnych. występują więc niepokojące kołatania serca, wzrasta ciśnienie tętnicze krwi i poziom cholesterolu całkowitego itd. Co zatem robić, aby nie doprowadzić do takich sytuacji, kiedy większość z nas żyje w ciągłym napięciu? O tym mówić będzie Urszula Rzeczko, certyfikowany coach, który zdradzi jak zarządzać stresem w codziennym życiu. Angażujące, 8-godzinne spotkanie odbędzie się w Golden Floor Plaza przy. Al. Jerozolimskich 123A.

Spotkanie z Urszulą Rzeczko, certyfikowanym coachem MLC, managerem i trenerem odbędzie się 23 stycznia 2019 roku w godzinach: 9:00-17:00. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji wdraża projekty, konsultuje, prowadzi coachingi oraz treningi, warsztaty i szkolenia z zarządzania stresem i emocjami, komunikacji i motywacji.

Specjalizuje się w psychologii stresu, wspieraniu rozwoju osobowości i wzmacnianiu kreatywności. Pomaga w podnoszeniu efektywności, wzmacnianiu pewności siebie, budowaniu determinacji pozwalającej osiągać cele, dbaniu o równowagę życiową, ograniczaniu stresu i planowaniu kariery. Korzysta z metod coachingu wielopoziomowego (MLC) oraz innych podejść, m.in. poznawczo-behawioralnych, hipnozy. W pracy zależy jej na prawdziwych i trwałych efektach u moich klientów, dlatego opieram ją na wiedzy naukowej. Jest zafascynowana psychologią i jej zastosowaniem we wprowadzaniu zmian. Prowadzi badania dotyczące kreatywności kobiet w sytuacjach stresowych.

„Rozpoczęcie nowego życia jest trudne, ale możliwe. Codziennie decydują się na zmianę tysiące osób.”

Cel szkolenia:

Pierwszym krokiem w „poskromieniu” utrudniającego funkcjonowanie stresu jest poznanie jego źródeł. Trzeba zdać sobie sprawę skąd się bierze, jakie są mechanizmy jego funkcjonowania, jak powstaje i jak z nim walczyć. Stres może być także przyjacielem, a odpowiedni jego poziom podnosić jakość i efektywność pracy.

Poszerzenie świadomości z zakresu problematyki stresu: Usystematyzowanie wiedzy z zakresu stresu oraz reakcji organizmu w sytuacjach trudnych, Zapoznanie się z technikami neutralizującymi stres , Zwiększenie świadomości stresujących wydarzeń oraz ich potencjalnego wpływu na zdrowie, poznanie wachlarza technik radzenia sobie ze stresem i świadomego zarządzania swoim oddechem .



Osoby zainteresowane poznają własne źródła stresu i style reagowanie na niego, podczas spotkania znajdą też metody redukcji stresu oraz techniki radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Dodatkowo podczas warsztatu uczestnicy stworzą 7-punktowy plan działania pomocny w opanowaniu stresu. Omówiony zostanie także trening autogenny Schulza z elementami wizualizacji. Zainteresowani mogą także poznać techniki świadomej relaksacji ciała.

W programie szkolenia znajdą się ćwiczenia, warsztaty oraz wystąpienia teoretyczne. Na początek organizatorzy zadbali o ćwiczenie, celem przełamania pierwszych lodów i zapoznania się ze sobą uczestników. W kolejnych częściach organizatorzy połączą w grupy uczestników, tak, aby każdy zdefiniował czym dla niego jest stres i rozpoznał codzienne „stresory”. Celem takiego ćwiczenia jest zbudowanie lub wzmocnienie u uczestników umiejętności rozpoznawania czynników stresogennych. Ćwiczenie ma także na celu zwrócenie uwagi uczestnikom na to, jak ważne jest monitorowanie swojego stanu, zarządzanie natężeniem stresu oraz odpoczynkiem/relaksem. W kolejnej części warsztatu Urszula Rzeczko podzieli uczestników i poprosi o odegranie krótkich scenek, tak, aby wspólnie wypracować wnioski i zbudować u nich świadomość tego jak ważne jest, aby dobierać styl zarządzania stresem do danej sytuacji.

Udział w spotkaniu jest płatny, jednak do 15 stycznia 2019 r., na zainteresowanych czeka cena promocyjna – 599 zł, zamiast 699 zł.

Więcej o programie, a także zgłoszenia do szkolenia znajdują się tutaj. : http://p.infor.pl/promocja-infor/infor-akademia/2019/20190123_stres/index.html