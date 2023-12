19 560 zł miesięcznie – zarobki do tej kwoty obciążone są obowiązkową składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby uzyskujące dochody z umowy o pracę podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu tylko do określonej kwoty. Jest nią 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia ustalana na cały kolejny rok.

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Monitor Polski z 2023 r., poz. 1342)

Ujmując rzecz inaczej, miesięczne zarobki wyższe niż 2,5-krotność średniej krajowej gwarantują, że w pewnym momencie roku zainteresowany pracownik będzie dostawał na rękę więcej, bo kwota wynagrodzenia brutto przestanie być pomniejszana o składkę emerytalną i składkę rentową.

Zarabiasz w 2024 r. więcej niż 19 560 zł brutto, zapłacisz mniej na ZUS

Kwotę graniczną rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zawiera obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r.w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Ustala się w nim, że na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941) kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 wynosi 234 720 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 7824 zł.

Jak łatwo policzyć, to 19 560 zł miesięcznie. Kto zarabia tyle lub mniej, przez cały 2024 rok płacił będzie pełne składki na wszystkie ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, a pracodawca dodatkowo płacił będzie też składkę wypadkową na pracownika.

Zarabiasz w 2024 r. więcej niż 19 560 zł: jakich składek nie zapłacisz

A składki te, choć procentowo takie same dla wszystkich, nominalnie wyglądają imponująco. W przypadku zarobków granicznych 19 560 zł,:

składka na ubezpieczenie emerytalna to 1 909,06 zł,

składka na ubezpieczenie rentowe to 293,40.

W sumie daje to 2 203,46 zł. O tyle więcej wzrosną zarobki netto osób, które zarabiają ponad graniczną kwotę. Oczywiście nie od stycznia (chyba, że miesięczne zarobki przekraczają 234 720 zł), ale dopiero gdy suma zarobków przekroczy ten roczny limit.

Dla przykładu, jeśli ktoś zarabia miesięcznie co najmniej 23 472 zł, to limit wypełni już po dziesięciu miesiącach, w październiku 2024 r. Wtedy za listopad i za grudzień dostanie na rękę więcej, tyle ile wcześniej wynosiła suma składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek: co z ubezpieczeniem zdrowotnym

Jak wynika z treści samego obwieszczenia, roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ma zastosowanie do składki emerytalnej i rentowej. Nie odnosi się do dwóch pozostałych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe.

Te płacone są od podstawy wymiaru czyli zarobków w takiej wysokości jaką jest podstawa do opodatkowania PIT a więc praktycznie w kwocie brutto.

Co ważne, ograniczenie podstawy wymiaru nie dotyczy składek na Pracownicze Plany Kapitałowe – te także potrącane są w stałej wysokości określonego procentu od zarobków, niezależnie od ich wysokości.

Kogo dotyczy ograniczenie składki na ubezpieczenie chorobowe

Trzeba pamiętać, że co prawda funkcjonuje w obrocie prawnym ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, ale dotyczy ono np. zleceniobiorców czy przedsiębiorców, a nie pracowników. Dla tych ostatnich ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym, natomiast dla innych grup – dobrowolnym, co oznacza, że mogą go nie płacić w ogóle, niezależnie od wysokości dochodów (z konsekwencją w postaci braku prawa do zasiłku chorobowego). Gdy jednak dobrowolnie się ubezpieczają, pojawia się kwota graniczna – ta dla odmiany ustalana jest komunikatem prezesa ZUS

Na 2024 r, jest to komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie. Brzmi on tak.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941) ogłasza się, że kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 19 560,00 zł.