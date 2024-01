Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Dodatek za szczególne warunki pracy nie jest już brany pod uwagę

Dodatek za szczególne warunki pracy nie jest od 1 stycznia 2024 r. uwzględniany przy ustalaniu, czy wynagrodzenie pracownika jest co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu. Zmiana weszła w życie wraz z podwyżką wysokości płacy minimalnej z 3600 zł do 4242 zł.

Przy ustalaniu, czy wysokość wynagrodzenia pracownika jest co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Ważne Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosi: od 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł brutto,

brutto, od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł brutto.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

dodatku za staż pracy.

Dodatek za szczególne warunki pracy począwszy od 1 stycznia 2024 r. również nie jest uwzględniany przy ustalaniu, czy wynagrodzenie pracownika jest co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu. To skutek nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, której dokonała uchwalona w końcu lipca 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Dodatek za szczególne warunki pracy

Dodatek za szczególne warunki pracy to dodatek do wynagrodzenia z tytułu:

wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia,

pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub

pracy szczególnie niebezpiecznej.

Dodatek za szczególne warunki pracy przysługuje pracownikowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

