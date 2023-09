Płaca minimalna w 2024: 4242 zł od 1 stycznia, 4300 zł od 1 lipca

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie 1 stycznia 2024 r. o 17,8 proc. i będzie wynosiło 4242 zł. Pracowników czeka w połowie przyszłego roku kolejna podwyżka płacy minimalnej – do 4300 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to minimalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Rada Ministrów przyjęła 14 września rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Stanowi to konsekwencję nieuzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez Radę Dialogu Społecznego. Rada nie uzgodniła wysokości płacy minimalnej w ustawowym terminie, wobec czego ustaliła ją Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. będzie wynosiło:

od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. – 4242 zł brutto,

brutto, od 1 lipca 2023 r. – 4300 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie wynosi aktualnie 3600 zł, 1 stycznia 2024 r. nastąpi zatem jego podwyżka o 642 zł. Stanowi to 17,8 proc. aktualnej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne Komu się należy minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie stosuje się wyłącznie do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, tzn. osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Minimalne wynagrodzenie dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w danym czasie.

Jak liczyć wynagrodzenie za pracę

Na potrzeby ustalenia, czy wysokość wynagrodzenia pracownika jest co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Nie uwzględnia się jednak:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

dodatku za staż pracy.

Sankcje za nieprzestrzeganie minimalnego wynagrodzenia

Na mocy przepisów Kodeksu pracy osoba, która wbrew obowiązkowi bezpodstawnie obniża wysokość wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.