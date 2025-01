6246,13 zł z ZUS dla 7300 osób. Pobiera je tylko 3300 uprawnionych!

6246,13 zł świadczenia honorowego z ZUS to de facto dodatkowa emerytura. Przysługuje w Polsce 7300 osobom. Natomiast pobiera je tylko 3300 uprawnionych! Od 2025 roku zmieniają się zasady dotyczące wysokości świadczenia.

Dodatkowa emerytura po ukończeniu 100 lat - nowe zasady

Ponad 6 tys. złotych dla osób, które ukończyły 100 lat. Od 1 stycznia 2025 r. osobom, które skończą 100 lat życia przysługuje świadczenie honorowe w wysokości 6246,13 zł miesięcznie. Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i dostają z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymają z urzędu, czyli bez składania dodatkowych wniosków.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wniosek musi być złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia.

1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa z dnia 18.10.2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Na jej podstawie – seniorom, którzy ukończyli 100 rok życia – przyznawane będzie tzw. świadczenie honorowe w wysokości 6246,13 zł brutto miesięcznie, finansowane przez budżet państwa.

Świadczenie honorowe z ZUS dotychczas

Według rzeczniczki, ze względu na to, że wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków była ustalana każdego roku, dlatego ta specjalna „emerytura dla stulatków” była, co roku w innej wysokości i raz przyznana nie ulegała zmianie, czyli była wypłacana do końca życia w tej samej wysokości.

Zmiany w świadczeniu honorowym z ZUS od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 r. dla wszystkich uprawnionych w jednakowej wysokości, a ponadto podlega corocznej waloryzacji, która odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak waloryzacja innych świadczeń emerytalno-rentowych.

Rzeczniczka dodaje, że – zgodnie z ustawą, która uregulowała mechanizm przyznawania świadczenia honorowego – świadczenie to, od 1 stycznia 2025 r., przysługuje wszystkim osobom uprawnionym w jednakowej wysokości, niezależnie od momentu ukończenia 100 lat życia.

Dodatkowa emerytura dla stulatków po nowemu

Zgodnie z nową ustawą świadczenie honorowe przysługuje w momencie, gdy ktoś skończy 100 lat i ma obywatelstwo polskie.

Na 7300 stulatków w Polsce dodatkową emeryturę pobiera tylko 3300 osób

Według danych GUS w Polsce pod koniec 2023 roku żyło ponad 7,3 tys. stulatków, w tym 5602 kobiet i 1785 mężczyzn. W minionym 2024 roku ZUS wypłacał w całej Polsce dodatkowe świadczenie dla 3300 Polaków. W tym na terenie podlegającym: