Co z L4 100% płatnym przez ZUS? [od kiedy i na jakich zasadach]

Co z L4 100% płatnym przez ZUS? Tysiące Polaków domaga się odpowiedzi na to pytanie, bo przecież była to jedna z obietnic rządu. Sprawa jest ważna zarówno dla pracowników jak i pracodawców, dla jednych to większy zysk a dla drugich mniejsze koszty.

Co z L4 100% płatnym?

Co z L4 100% płatnym? W ostatnim czasie w debacie społecznej toczą się dyskusje na temat tego: czy ZUS będzie wypłacał pracownikowi wynagrodzenie chorobowe już od pierwszego dnia zwolnienia? Tysiące Polaków domaga się odpowiedzi na to pytanie, bo przecież była to jedna z obietnic rządu. Resort MPiPS ma nie mały orzech do zgryzienia, bo wychodzi na jaw problem potencjalnych masowych zwolnień lekarskich i ogromnych kosztów dla państwa. Premier Donald Tusk wskazuje: "W tej chwili ciężar wypłaty wynagrodzenia chorobowego, czyli tych 80 proc., kiedy pracownik jest na chorobowym, spada na przedsiębiorcę do 33 dni w skali roku. My zakładamy, że ten obowiązek powinien spoczywać na ZUS-ie i będziemy szukali takiego rozwiązania".

Ważne Założenia są takie, że już od pierwszego dnia nieobecności pracownika to ZUS będzie płacił wynagrodzenie chorobowe na rzecz pracowników. Ciężar tego dodatkowego kosztu spadłby z pracodawców.

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Na chwilę obecną za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego , a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia , chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: analizujemy, pracujemy, planujemy. Miało być 100% teraz mówi się o 90%

Biuro prasowe rządu oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wskazuje jedynie dość ogólnie, że: reforma wymaga przeprowadzenia bardzo dokładnych analiz skutków finansowych zaproponowanego rozwiązania w różnych wariantach i my obecnie takie analizy razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prowadzimy – czytamy w komunikacie prasowym. Im rząd dłużej myśli nad zmianami, tym więcej wątpliwości się pojawia. Już teraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że jako resort rozważają propozycję, by chorobowe było płatne w 90 albo 100 proc. Nagle mowa o 90% -przecież inne były zapowiedzi! Minister podkreśla: musimy wziąć przy tym pod uwagę ryzyko np. wypychania pracowników na fałszywe L4. Przecież ZUS jak i pracodawca mają prawo kontrolować czy zwolnienie lekarskie jest zgodne z prawem, nie sfałszowane i czy pracownik rzeczywiście jest niezdolny do pracy.

W rozmowie z DGP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że rozważane są różne warianty prawne: Bierzemy przy tym pod uwagę stopień obciążenia składkami. Dziś składka chorobowa jest w 100 proc. opłacana przez pracownika. Dla pracowników trudne więc do wyobrażenia byłoby to, że państwo ściąga ciężar z barków przedsiębiorcy, a oni z tego nic nie mają. Dlatego jest rozważana propozycja, by czas na chorobowym był płatny w 90 albo 100 proc. Obecnie trwają analizy skutków finansowych zaproponowanego rozwiązania w różnych wariantach oraz prace projektowe nad przepisami, które służyłyby ich włączeniu do obowiązującego porządku prawnego. Na pewno wszystkie wprowadzane zmiany będą procedowane w taki sposób, aby pracodawcy i pracownicy byli ich świadomi i mogli się spokojnie do tych zmian przygotować.

Koniec z karą za chorowanie. Co na to ZUS?

Lewica, pomysłodawca podkreśla: koniec z karą za chorowanie. Każdy chory pracownik powinien móc w spokoju wrócić do zdrowia, nie narażając innych pracowników. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będą wynosić 100% płacy. Takie rozwiązanie wydaje się jednak mało prawdopodobne, byłyby to ogromne koszty dla pracodawców czy ewentualnie dla skarbu państwa, jeżeli rzeczywiście rząd zmieni zasady wypłaty chorobowego.

Polak potrafi: grafiki zwolnień lekarskich, L4 ustalane przez pracowników. Jak zarobić, żeby się nie narobić?

Jak podkreślają eksperci i przedsiębiorcy może być tak, że pracownicy będą planowali między sobą L4. Będą rotacje i tury pracowników pracujących i chorujących. W jednym w zakładów pracy, gdzie wynagrodzenie chorobowe było płatne 100% spowodowało to, że w pracy wśród pracowników zaczął krążyć nieoficjalny grafik, uwzględniający planowane zwolnienia chorobowe wśród pracowników. Oczywiście z przymrużeniem oka można powiedzieć, że pracownicy mieli na uwadze dobro zakładu pracy, jego funkcjonowanie i to, żeby nie doszło do dezorganizacji, tak więc tak planowali grafik L4, aby zagwarantować minimalną obsadę pracowników.

Od kiedy L4 100% płatne przez ZUS?

Już w styczniu zapowiadano, że w 2024 roku rząd będzie opracowywał nowe zasad rozliczanie ubezpieczenia chorobowego i opłacania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego. Nie wydaje się, żeby zmiany weszły w życie w 2024 r. Jeśli już to w 2025. Będzie to nie mała rewolucja, bo ZUS będzie płacił za L4 pracowników od pierwszego dnia nieobecności. Pracodawcy się cieszą, pracownicy też ale podatnicy (czyli też pracownicy) już mniej: świadczenia będą przecież wypłacane z naszych podatków. Co dostaniesz to i tak Ci zabiorą, bo zawsze mogą wprowadzić wyższe czy nowe podatki.