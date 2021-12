PFR wysłał 400 000 wezwań dla przedsiębiorców o PPK

Pracodawcy, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK, otrzymują obecnie, za pośrednictwem PUE ZUS, wezwania PFR do zawarcia tej umowy. Jak postąpić z tym wezwaniem?

Zwolnienia grupowe bez odprawy - skargi nadzwyczajne do SN

Zwolnienia grupowe bez odprawy - 9 skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego złożył Prokurator Generalny. Pracownicy żądali od pracodawcy sprostowania świadectw pracy i przyznania odprawy.

Postojowe z ZUS 2022 - PKD, ile razy, do kiedy

Postojowe z ZUS w 2022 roku - jakie kody PKD? Ile razy można uzyskać postojowe? Od kiedy i do kiedy można złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Zwolnienie z ZUS - grudzień 2021 r.

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2021 r. - komu przysługuje? Jakie kody PKD? Od kiedy do kiedy można składać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Tarcza antykryzysowa ZUS - styczeń 2022

Tarcza antykryzysowa czyli zwolnienie z ZUS i postojowe. Styczeń 2022 roku to czas składania wniosków o zwolnienie ze składek za grudzień 2021 r. i świadczenie postojowe.

Przeciętne wynagrodzenie szybko rośnie - powodem inflacja

Przeciętne wynagrodzenie szybko rośnie - powodem takiego wzrostu jest inflacja. Pracownicy wnioskują o podwyżki, a w przypadku niepowodzenia zmieniają pracę.

Dyrektor personalny - rola w firmie i wyzwania w 2022 roku

Dyrektor personalny - jego rola w firmie wzrosła w czasie pandemii. Doświadczony lider może wesprzeć organizację w kryzysie, ale również pomóc w osiągnięciu realnych zysków. Jakie wyzwania stoją przed działami HR w 2022 roku?

Przebranżowienie się - którą branżę wybrać?

Przebranżowienie się to coraz częstszy sposób na poprawę swojej sytuacji zawodowej. Jak to zrobić? Którą branżę wybrać?

Zmiany w prawie pracy 2022 - nie tylko o sygnalistach i Polskim Ładzie

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku czyli nie tylko o sygnalistach i Polskim Ładzie. Zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wchodzą w życie nowe sankcje dla pracodawców „wpierających” dłużników alimentacyjnych i nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Co z dyrektywą work-life balance?

Przejęci pracownicy też mogą oszczędzać w PPK

W przypadku przejęcia pracowników innego podmiotu zatrudniającego, ważne jest, czy miała miejsce sukcesja, obejmująca PPK. Jeśli nie, istotne jest, czy podmiot, który przejął pracowników, ma już zawartą umowę o zarządzanie PPK.

Dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r.

Dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r., które wypada w sobotę - czy się należy? Dlaczego pracodawcy "oddają" inny dzień wolny od pracy? Kiedy ustala się wolne za święto wypadające w sobotę?

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę - sposoby

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę - jakie sposoby przewiduje Kodeks pracy? Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę? Kiedy może zwolnić dyscyplinarnie?

Święta wolne od pracy w 2022 roku

Święta wolne od pracy w 2022 roku - oto kalendarz. Kiedy wypada Wielkanoc i inne dni wolne w Polsce? W styczniu 2022 roku jedno święto wypada w sobotę. Co to oznacza?

Emerytury czerwcowe z lat poprzednich bez wyrównania

Emerytury czerwcowe z lat poprzednich - okazuje się, że nie ma żadnych prac nad ich wyrównaniem. Nowe zasady ustalania wysokości emerytur przyznanych w czerwcu dotyczą tylko przyszłych emerytur. Jakie jest uzasadnienie Stanisława Szweda, sekretarza stanu w MRiPS?

Ile zarabiają programiści?

Ile zarabiają programiści w Polsce? Okazuje się, że najwyższe zarobki mają programiści Java - nawet 23,51 tys. zł netto (umowa B2B). W jakich miastach zarabia się najlepiej?

Poszukiwanie pracy bez doświadczenia - praktyczne wskazówki

Poszukiwanie pracy bez doświadczenia może okazać się bardzo trudne. Obecny rynek pracy to nie rynek pracownika, a rynek eksperta. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jakich błędów w CV nie popełniać? Oto praktyczne wskazówki dla kandydata do pracy.

Miejsca pracy a dobrostan pracowników [BADANIE]

Czy miejsca pracy wpływają na dobrostan pracowników na świecie? Oto wyniki badania Global Employee Engagement Benchmark. Czy pracownicy czują się dobrze w pracy i czerpią z niej satysfakcję?

Polacy chcą pracować za granicą

Polacy chcą pracować za granicą przez sytuację w kraju. Galopująca inflacja obniża wartość wynagrodzeń za pracę. Jakie są najbardziej popularne kierunki migracji zarobkowych Polaków?

ZUS przekaże więcej danych do NFZ

ZUS przekaże więcej danych do NFZ w celu ułatwienia weryfikacji prawa danej osoby do świadczeń zdrowotnych. ZUS poinformuje NFZ o dacie powstania i dacie ustania prawa do zasiłku.

Urlop na żądanie - fakty i mity

Urlop na żądanie - jakie są fakty i mity na temat tego rodzaju urlopu? Czy pracodawca musi udzielić urlopu na żądanie? Czy niewykorzystany urlop przechodzi na następny rok? Czy urlop na żądanie łączy się z urlopem wypoczynkowym?

Zasiłki i zwolnienie lekarskie - zmiany 2022

Zasiłek chorobowy, macierzyński i zwolnienie lekarskie czekają zmiany od 2022 roku. To prawdziwa rewolucja w ZUS. Co z zaległościami składkowymi? Jak zmieniają się okresy zasiłkowe? Ile od 2022 r. trwa zasiłek po ustaniu ubezpieczenia?

Prawo do bycia offline i praca zdalna w Kodeksie pracy

Prawo do bycia offline i praca zdalna w Kodeksie pracy to tematy Interpelacji nr 28478 skierowanej do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Czy w Polsce trwają prace nad wprowadzeniem prawa do bycia offline dla pracowników? Co z regulacją pracy zdalnej w Kodeksie pracy?

Dobry moment dla poszukujących pracy

Teraz jest dobry moment dla poszukujących pracy. Pracodawcy inwestują w pracowników, a zatrudnienie będzie rosło przez najbliższych kilka miesięcy.

Od dziś dodatkowy zasiłek opiekuńczy!

Od dziś dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice dzieci na nauce zdalnej (20 grudnia 2021 r. -9 stycznia 2022 r.) - jaka jest jego wysokość?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - jak uzyskać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powrócił. Jak uzyskać dodatkowy zasiłek za czas nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.?