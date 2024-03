Emerytury niższe od kwietnia 2024 r. - kiedy przejść na emeryturę?

Emerytury będą niższe od 1 kwietnia 2024 r. - od tego dnia obowiązuje nowa tablica średniego dalszego trwania życia z GUS. Kiedy przejść na emeryturę? Którą tablicę ZUS bierze pod uwagę - z momentu złożenia wniosku o emeryturę czy osiągnięcia wieku emerytalnego?

Tablice trwania życia nie stanowią podstawy do przeliczenia emerytury

Tablice trwania życia są co roku publikowane przez GUS. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o ponowne przeliczenie już otrzymywanej emerytury.

GUS opublikował nową tablicę trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2023 r. W ubiegłym roku odnotowano 408 tys. zgonów, czyli mniej o 39 tys. niż w 2022 r.

*Według nowych tablic statystyczny 60 latek ma przed sobą 264,2 miesiące życia (w 2023 -254,3), 65 latek 218,9 (2023 -210,0) a po ukończeniu 70 lat już tylko 177,5.

Liczba zgonów jak przed pandemią

- Chyba można powiedzieć, że pod względem liczby zgonów dopiero teraz ostatecznie wyszliśmy z pandemii. Zrównaliśmy się, bowiem z ostatnim przedpandemicznym, 2019 rokiem, kiedy również zmarło 408 tys. osób. To bardzo symboliczny moment – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Tablica trwania życia służy do wyliczenia emerytury

Tablica jest kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.

- Ustalenie wysokości świadczenia opiera się na prostym działaniu matematycznym. Polega na podzieleniu kapitału emerytalnego przez przeciętne dalsze trwanie życia. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik, tym wysokość emerytury, będzie wyższa - wyjaśnia Kowalska-Matis. [red. czyli im większy kapitał emerytalny i krótsze średnie dalsze trwanie życia to wyższa będzie emerytura]

Tablica trwania życia z momentu złożenia wniosku lub osiągnięcia wieku emerytalnego

Rzeczniczka wskazuje, że osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem 2024 r. a marcem 2025 r., nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy GUS. Przyznając emeryturę ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsza jest tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta, która obowiązywała w momencie, gdy ukończył on swój wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich.

Od 1 kwietnia 2024 r. emerytury niższe o 3,7%-4,1%

- Od 1 kwietnia 2024 r. ZUS będzie korzystał z nowej tablicy GUS obliczając wysokość nowo przyznawanych emerytur. Najnowsza tablica trwania życia powoduje obliczenie emerytury osoby w wieku 60 lat niższej o 3,7 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 4,1 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Przykład Kilka przykładów:

1. 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2649,51 zł, czyli mniejszej o ok. 103 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast 254,3 miesięcy).

2. 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 3197,81 zł, czyli mniejszej o ok. 136 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 218,9 zamiast 210,0 miesięcy).

Emerytury niższe niż przed pandemią

Tablica powoduje także obliczenie emerytury niższej niż przed pandemią o 1,0 proc. dla 60-latki oraz 0,7 proc. dla 65-latka. W rezultacie 60-letnia kobieta z kapitałem 500 tys. zł może otrzymać mniej o ok. 27 zł niż na podstawie tablicy z 2020 r. (kapitał dzielony przez 264,2 zamiast 261,5 miesięcy), a 65-letni mężczyzna z tym samym kapitałem – mniej o ok. 19 zł (kapitał dzielony przez 218,9 zamiast 217,6 miesięcy).

Ważne Według rzeczniczki, co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma, zatem sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS.

Która tablica dalszego trwania życia korzystniejsza?

Rzeczniczka zastrzega, że w przypadku osób, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego pracowały dłużej, ZUS przy wyliczaniu emerytury porównuje dwie tablice.

- Bierzemy pod uwagę tą z miesiąca, w którym ktoś osiągnął wiek emerytalny i tą z miesiąca, w którym złożył wniosek o przyznanie emerytury. Zawsze uwzględniamy wyliczenia z zastosowaniem tej tablicy, która jest dla naszego klienta korzystniejsza – zapewnia.

Czy opłaca się później przejść na emeryturę?

- Najlepszym sposobem na naprawdę wysoką emeryturę jest dłuższa praca. Z naszych obliczeń wynika, że każdy, dodatkowy rok aktywności zawodowej podnosi ja o kilkanaście procent - twierdzi Kowalska-Matis.

Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Jest możliwe na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on je sobie doliczyć do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.

Dłuższe średnie dalsze trwanie życia od 1 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z nowymi tablicami GUS wzrost dalszego trwania życia nastąpił we wszystkich grupach wiekowych. Osoba w wieku 30 lat będzie żyła dłużej o: 12,7 miesiąca, 60-latek o 9,9 miesiąca, a 80-latek o 6,1 miesięcy niż wskazywały statystki w roku ubiegłym.

*Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, będąca podstawą przyznania emerytur; okres obowiązywania: od 1.04.2024 Do 31.03.2025