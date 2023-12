Praca tymczasowa 2024

rozwiń >

Czym jest praca tymczasowa?

Istotą pracy tymczasowej jest trójstronna relacja: agencji pracy tymczasowej – pracodawcy użytkownika – pracownika tymczasowego. Ilość podmiotów różni się więc od typowego stosunku pracy, który jest zawierany pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Nie zmienia to jednak faktu, że przy pracy tymczasowej również występuje: pracownik i pracodawca.

Ważne Prawie o jedną piątą, do 1,9 miliarda złotych, wzrosła w III kwartale br. wartość rynku pracy tymczasowej w Polsce w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. A pod względem przychodów miniony kwartał był w branży najlepszy od ponad dwóch lat – wynika z najnowszego raportu Polskiego Forum HR (PFHR), który opisała „Rzeczpospolita”.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Przez pracownika tymczasowego rozumie się pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Kim jest pracodawca użytkownik?

Pracodawca użytkownik to pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie (praca jest wykonywana jego rzecz i pod jego kierownictwem). Często taki podmiot szukając odpowiednich czy wykwalifikowanych pracowników zgłasza się do agencji, celem ich znalezienia i zatrudnienia.

Co to jest agencja pracy tymczasowej?

Działalność agencji pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Charakter działalności przedsiębiorcy prowadzącego agencję pracy tymczasowej polega na pośredniczeniu między poszukującymi pracowników i pracownikami poszukującymi pracy. Jeżeli agencja pracy tymczasowej zarejestrowana w Polsce prowadzi taką działalność przez wysyłanie pracowników zatrudnionych w Polsce do innego kraju Unii, w którym ich praca jest wykorzystywana tam przez pracodawców użytkowników, to obowiązuje ją przepisy dot. prawa pracy.

Praca tymczasowa jest pracą wykonywaną na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Agencja może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Często agencja pracy tymczasowej dysponuje pewną bazą pracowników.

Jakie prace wykonuje się w ramach pracy tymczasowej?

Przykład Najczęściej do zadań wykonywanych w ramach pracy tymczasowej należą: prace o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub

prace, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub

prace, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej jako pracodawca - płatnik

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 czerwca 2022 r., I USKP 113/21 - jeżeli to nie agencja pracy tymczasowej działająca przez swoich pracowników lub jednoznacznie upoważnionych pełnomocników (przedstawicieli) dokonuje rekrutacji i zatrudnienia pracownika (czyni to inny podmiot), a w umowie o pracę nie zaznaczono, że zatrudnienie ma powstać na warunkach pracy tymczasowej, nie można uznać, że agencja pracy tymczasowej stała się pracodawcą - płatnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwłaszcza, gdy nie wywiązywała się z obowiązku odprowadzania od wynagrodzenia pracownika składek do ZUS i zaliczek na poczet podatku dochodowego).

Na jakiej podstawie zatrudnia się pracowników tymczasowych?

Pracowników tymczasowych zatrudnia agencja pracy tymczasowej:

1) na podstawie umowy o pracę na czas określony;

2) na podstawie umowy prawa cywilnego można też kierować osoby niebędące pracownikami takiej agencji do wykonywania pracy tymczasowej.

Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik?

Pracodawca użytkownik:

1) jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;

2) prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;

3) nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisów dotyczących wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy ani też powierzać pracownikowi wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

4) nie może traktować mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych niż pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy (za wyjątkiem dostępu do szkoleń).

5) prowadzi ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego

6) zobowiązany jest udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi tymczasowemu w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika.

Za naruszenie ustawowo określonych obowiązków, m.in. w zakresie BHP, pracodawca użytkownik może ponieść odpowiedzialność wykroczeniową nawet do 30 000 zł.

Co jeśli pracownik tymczasowy wyrządzi szkodę w zakładzie pracy?

To agencja pracy tymczasowej jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej. Jeżeli szkoda był wyrządzona umyślnie, np. celowe, świadome i zawinione zniszczenie sprzętu pracodawcy – agencja może nawet odpowiadać w pełnej wysokości co do poniesionej szkody przez pracodawcę. Niemniej jednak wówczas agencja ma prawo dochodzenia od pracownika tymczasowego zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy użytkownikowi.