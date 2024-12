Czy 8 grudnia to niedziela handlowa? W grudniu aż dwie niedziele handlowe!

Ważne

Prawo do pełnego wynagrodzenia za pracę w dniu 24 grudnia 2024 r.

Co ważne, jak potwierdzają przepisy ustawy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia do godziny 14:00. Nie może więc mieć miejsca sytuacja, że pracodawca wypłaci wynagrodzenie tylko za kilka godzin pracy tego dnia, np. pracownikowi pracującemu w sklepie, w handlu. Wynagrodzenie oblicza się stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.