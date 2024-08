Czy 1 września 2024 to niedziela handlowa? Czy we wrześniu jest niedziela handlowa? Czy przed rokiem szkolnym jest niedziela handlowa? Kiedy najbliższa niedziela handlowa? Okazuje się, że ceny artykułów szkolnych w wakacje poszły w górę o 6,2% rdr.

rozwiń >

Zakupy przed rokiem szkolnym. Artkuły szkolne poszły w górę.

Jak pokazuje Raport pt. „Idzie szkoła. Polacy na zakupach” powstał m.in. na podstawie badania opinii publicznej, przeprowadzonego w dniach 16-18.08.2024 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Grupę Offerista. Raport wskazuje, że aż 8,7% rodziców już w lipcu kupiło wyprawki, a 26,7% – na początku sierpnia. 21,6% zajęło się tym w połowie miesiąca. Z kolei 26,1% zostawiło to na koniec sierpnia. Natomiast 11,8% odkłada to na wrzesień. Według autorów raportu, ceny artykułów szkolnych w wakacje poszły w górę o 6,2% rdr.

Ważne Ceny artykułów szkolnych wzrosły o 6,2% rdr. Natomiast wstępny szacunek UCE RESEARCH pokazuje, że ostatnio ceny art. szkolnych wzrosły o 6,2% rdr. W tym wypadku porównano wyniki zanotowane od 1 lipca do 18 sierpnia br. i w analogicznym okresie 2023 roku. Dotyczyło to 22 podstawowych kategorii i 59 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 12,1 tys. cen detalicznych, w tym regularnych i promocyjnych.

W mojej ocenie, wzrost cen jest niewielki. Spodziewałem się większej wartości. Jednak trzeba na to spojrzeć z nieco szerzej perspektywy. Badanie obejmuje cały lipiec i tylko połowę sierpnia. A to jest dość istotne, bo czym będzie bliżej do początku roku szkolnego, tym mocniej będą obniżane ceny na ww. asortyment, choć wątpię, aby to były znaczne upusty. W minionych latach, dzięki zwlekaniu z tego typu zakupami niemal do ostatniej chwili, konsumenci mogli dodatkowo zaoszczędzić nawet ok. 15-20% – szacuje Robert Biegaj.

Niedziele handlowe 2025

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158) określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. W dniu 13 i 28 czerwca 2024 r. odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy. W dniu 28 czerwca 2024 r. skierowano projekt do: Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt dotyczy zmiany dotychczasowych regulacji dotyczących zasad prowadzenia handlu i czynności związanych z handlem w niedziele, m.in. poprzez wskazanie pierwszej i trzeciej niedzieli każdego miesiąca jako dni, w których dozwolony jest handel, jak również poszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu świadczenia pracy w niedziele. Dalsze losy projektu nie są znane, oprócz tego, że Marszałek Sejmu przeniósł na kolejne posiedzenie głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Politycy, przedsiębiorcy i pracownicy są podzieleni w sprawie niedziel handlowych. Jedni chcą zarabiać, drudzy odpoczywać a jeszcze inni robić zakupy.

Czy 1 września 2024 to niedziela handlowa?

Nie, 1 września 2024 r. to nie jest niedziela handlowa.

Czy we wrześniu jest niedziela handlowa?

Nie, we wrześniu nie ma żadnej niedzieli handlowej.

Czy przed rokiem szkolnym jest niedziela handlowa?

Nie, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025 nie ma już niedzieli handlowej. Ostatnia była w dniu 25 sierpnia 2024 r.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa jest dopiero w grudniu! W 2024 jest jedynie 7 niedziel handlowych:

28 stycznia 2024

24 marca 2024

28 kwietnia 2024

30 czerwca 2024

25 sierpnia 2024

15 grudnia 2024

22 grudnia 2024

Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

WYSOKIE KARY! Kary grzywny za naruszenie zakazu handlu są duże, bo aż od 1000 do 100 000 zł. Kara ta może być nałożona za wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, w tym powierzenie wykonywania pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu. Sprawcą wykroczenia może być każdy, kto narusza zakaz - zatem ten kto powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, wbrew zakazowi.

Czym jest placówka handlowa?

Placówką handlową jest obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownia, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli tylko w takiej placówce praca jest wykonywana przez chociażby jednego pracownika lub chociażby jednego zatrudnionego.

Kto może stać za ladą w niedziele?

Pracę w niedzielę i święto, kiedy obowiązuje zakaz handlu może wykonywać właściciel sklepu lub członkowie jego rodziny - tylko te osoby mogą stać za tzw. ladą. Ograniczenia w tym zakresie są duże, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do pracowników i zatrudnionych. Definicja pracownika jest jasna, bo chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę, ale również jest to osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ponadto przepisy ustawy określają taką kategorię jak zatrudnionych. Definicja zatrudnionych jest szeroka, ponieważ obejmuje osobę fizyczną, wykonującą w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego (np. umowa zlecenia czy o dzieło), a także osobę skierowaną do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego.

Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu?

Okazuje się, że istnieje wiele placówek, w których zakaz handlu nie dotyczy, tj. m.in.:

na stacjach paliw płynnych; w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna; w strefach wolnocłowych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych; w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w przypadku handlu towarami z automatów;

Ponadto zakaz handlu nie obowiązuje m.in.:

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych; w placówkach handlowych.