Kiedy wypłata trzynastki w 2024 roku?

Dzień Kobiet, który wypada 8 marca, to dobry pretekst do zastanowienia się nad rolą kobiet w świecie. Przyjrzyjmy się dziś, w czym tkwi siła kobiet, co stanowi o naszej wyjątkowości i jakie szczególne umiejętności posiadamy. Przykładem silnych, inspirujących kobiet mogą być: Amal Clooney, Fran Lebowitz czy Martyna Wojciechowska. Dla mnie jest nią moja mama. A może Ty jesteś swoją własną inspiracją?