Będzie nowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników. Prezydent zadeklarował, że popiera ustawę

Prezydent Andrzej Duda, w dniu dzisiejszym (tj. 29 października br.) – w rozmowie z Radiem ZET – zadeklarował, że popiera projekt ustawy Lewicy, wprowadzający nowy dzień wolny od pracy. Chodzi o 24 grudnia, tj. Wigilię Bożego Narodzenia. Tego dnia wolne mają mieć wszyscy pracownicy – również pracownicy placówek handlowych.

Wigilia dniem wolnym od pracy – projekt ustawy Lewicy z poparciem Prezydenta

W dniu 24 października br., na ręce Marszałka Sejmu RP, Lewica złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (znak sprawy: SH-020-252/24), który zakłada, że dzień 24 grudnia tj. Wigilia Bożego Narodzenia – miałby być dniem wolnym od pracy. 25 października br., projekt ten został skierowany do opinii Bura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, a w dniu dzisiejszym (tj. 29 października br.) – w rozmowie z Radiem ZET – Prezydent Andrzej Duda zadeklarował już, że popiera ww. ustawę:

REKLAMA

Autopromocja

„Myślę, że byłoby dobrze, gdyby Wigilia była dniem wolnym od pracy. Zgadzam się z tym pomysłem Lewicy. Myślę, że zwłaszcza dla kobiet, które, choć nie wszyscy są z tego zadowoleni, odpowiadają u nas tradycyjnie za przygotowanie potraw wigilijnych. Na pewno paniom byłoby lżej, ale i mężczyzną, bo przecież trzeba narobić zakupów przed Wigilią i przygotować dom.” – powiedział Prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z projektem – ustawa miałaby wejść w życie w następnym dniu po jej ogłoszeniu. Jest więc szansa na dodatkowy dzień wolny od pracy jeszcze w tym roku.

Dzień wolny ma dotyczyć wszystkich pracowników – również placówek handlowych

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy – „Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem poprzedzającym święto Bożego Narodzenia. Wigilia jest dniem ważnym dla wszystkich pracowników oraz ich rodzin, którzy ten szczególny dzień spędzają w gronie najbliższych (…). Z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 albo 13.00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00. (…) Dodatkowy dzień wolny w Wigilię Bożego Narodzenia ułatwi pracownikom łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym, a co za tym idzie ułatwi sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej w tym dniu nie mają zajęć edukacyjnych a jedynie, zapewnione w szkołach, zajęcia opiekuńcze.”

Jakie jeszcze dni, są ustawowo wolne od pracy?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

oraz

niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów.

Sprawdź >>> Dziennik Gazeta Prawna - subskrypcja cyfrowa

Podstawa prawna: