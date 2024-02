240 zł na rękę za godzinę– tyle można zarobić w walentynki. 14 lutego floryści i kurierzy zarobią o 10–15 proc. więcej niż rok temu

Walentynki to czas, w którym handel i usługi w niektórych branżach notują zwiększony ruch. Kurierzy, pracownicy kwiaciarni, kelnerzy, fryzjerzy, masażyści – to zawody, których przedstawiciele mają wtedy więcej pracy niż zwykle. Zarobki w tych zawodach w 2024 r. sięgają nawet 240 zł netto za godzinę i są wyższe o ok. 10–15 proc. niż rok temu.

Wynagrodzenia kurierów, florystów, kelnerów i fryzjerów wzrosły o około 10–15 proc. względem zeszłego roku – wynika z analizy Personnel Service „Gdzie najlepiej pracować w święto zakochanych?”.

Ważne Minimalna stawka godzinowa wynosi w 2024 r.: od 1 stycznia – 27,70 zł brutto,

brutto, od 1 lipca – 28,10 zł brutto.

Kurierzy zarobią do 25,6 zł za godzinę

Przygotowania do walentynek zaczynają się od wybierania prezentów dla ukochanych – zwrócili uwagę autorzy analizy. Coraz częściej tego rodzaju zakupy są realizowane online, co zwiększa zapotrzebowanie na usługi kurierskie. Kurierzy obsługujący przesyłki związane z prezentami walentynkowymi mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 22,5 do 25,6 zł za godzinę pracy, co stanowi ok. 12 proc. wzrostu w porównaniu do zeszłorocznych stawek.

W kwiaciarniach – nawet 22 zł za godzinę

Wzrost zamówień w okresie walentynek odnotowują również pracownicy kwiaciarni. Floryści mogą oczekiwać wynagrodzenia zbliżonego do kwoty minimalnej, czyli ok. 22 zł netto za godzinę. Ponadto, z okazji zwiększonego obrotu w kwiaciarni, pracownikom mogą przysługiwać dodatkowe premie.

Fryzjerzy i makijażyści – do 120 zł netto za godzinę

Fryzjerzy i makijażyści mogą liczyć na wynagrodzenie od 25,2 do nawet 120 zł netto za godzinę pracy, w zależności od lokalizacji – od mniejszych miejscowości po największe miasta, takie jak Warszawa.

W gastronomii – od 22 do 28 zł za godzinę

Jako jeden najpopularniejszych sposobów na walentynki wskazano w analizie „romantyczną kolację”. Restauracje są wtedy oblegane, co skutkuje okresowym zwiększeniem zatrudnienia przez pracodawców. Osoby poszukujące pracy, zwłaszcza w sektorze pomocy kuchennej, mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 22 do 23,5 zł netto za godzinę.



Kelnerzy z kolei mogą spodziewać się zarobków od 22 do 28 zł netto za godzinę oraz – jak przypomnieli autorzy analizy – na napiwki.

Masażyści zarobią nawet 240 zł na rękę za godzinę

Zakochani zamiast wizyty w restauracji mogą zdecydować się też na wspólny masaż czy wizytę w SPA; tego typu miejsca w walentynki nie narzekają na brak klientów. Masażystki i masażyści mogą liczyć na stawkę od 25 do nawet 240 zł netto za godzinę.

