Dofinansowanie dla osób wykonujących zawody pomocowe. Pierwszy etap reformy systemu pomocy społecznej

Rynek pracownika to fakt w gospodarce niskiego bezrobocia. Rekruterzy muszą odpowiadać na oczekiwania kandydatek i kandydatów, aby wypełniać luki na różnych pozycjach i pozyskiwać nowe talenty do firm. Czy oznacza to, że działy rekrutacji oferują dokładnie to, czego chcą osoby szukające pracy? Raport eRecruiter „Candidate Experience w Polsce 2023/2024” pokazuje kilka wyraźnych różnic między tym, co robią firmy, a tym czego oczekuje rynek.