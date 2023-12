Ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.

Podwyżka wynagrodzeń o 642 zł czeka od 1 stycznia 2024 r. pracowników, którzy zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie jest to 3600 zł brutto miesięcznie. 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł. Nie będzie to ostatnia podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.: od 1 lipca 2024 r. będzie ono wynosiło 4300 zł.