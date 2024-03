342,81 zł miesięcznie ekwiwalentu w 2024 r. Sprawdź czy Ci przysługuje

Co to jest deputat węglowy?

Deputat to część wynagrodzenia za pracę dostarczona w naturze. Byłym pracownikom kolejowym może być wypłacany deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent ten to równowartość pieniężna 1800 kg węgla kamiennego rocznie.

Komu przysługuje deputat węglowy?

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1720), określa szczególne uprawnienia dla byłych pracowników PKP. Jednym z nich jest ekwiwalent pieniężny, który otrzymują co miesiąc byli pracownicy przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Niestety w 2024 r. dodatek jest niższy niż miało to miejsce w 2024 r.

Byłemu pracownikowi kolejowemu pobierającemu emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin lub przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. poz. 144, z późn. zm.17) ) albo przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504), a także członkom rodziny tego pracownika pobierającym po nim rentę rodzinną przyznaną na podstawie wymienionych przepisów, przysługuje prawo do deputatu węglowego w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie, w formie ekwiwalentu pieniężnego. Ustawy wskazują też inne warunki, m.in.: takie, że świadczenie przysługuje również emerytowi lub renciście, który pobiera emeryturę lub rentę z tytułu zatrudnienia w okresach równorzędnych z okresami zatrudnienia na kolei, oraz osobie, której przyznano kolejową emeryturę lub rentę w drodze wyjątku.

W przypadku gdy rentę rodzinną pobiera więcej niż jedna osoba, wszystkim tym osobom przysługuje łącznie jeden ekwiwalent. Prawo do pobierania ekwiwalentu pieniężnego ustaje lub ulega zawieszeniu wraz z ustaniem prawa do emerytury lub renty.

Kto nie ma prawa do deputatu węglowego?

Co ważne, prawo do deputatu węglowego nie przysługuje jednak emerytowi lub renciście, jeżeli nie przysługiwało mu w okresie zatrudnienia, z tytułu którego powstało prawo do emerytury lub renty.

Deputaty poszły w dół - w 2024 . mniej ekwiwalentu niż w 2023 r.

Niestety byli pracownicy kolei i ich członkowie rodziny stracą w 2024 r. Do ich portfeli trafi o 41,83 zł mniej niż w roku ubiegłym. Dlaczego tak się stanie? Wynika to z tego, że za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, skorygowaną o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.

Ważne Ceny węgla idą w dół Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2023 roku (M.P. z 2024 r. poz. 35). Cena ta wyniosła 2137,88 zł i jest niższa niż cena ogłoszona w 2023 r. za rok 2022.

Kiedy jest wypłacany ekwiwalent pieniężny?

Ekwiwalent pieniężny przyznaje i wypłaca ZUS, z środków pochodzących z budżetu państwa, w dwóch terminach wraz z wypłatą emerytury lub renty:

w marcu – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca;

we wrześniu – za okres od 1 lipca do 31 grudnia.

Emerytom lub rencistom przebywającym w domach pomocy społecznej ekwiwalent pieniężny wypłaca się miesięcznie wraz z wypłatą emerytury lub renty.