ZER MSWiA: zasady pomniejszania przy przekroczeniu limitu 5342,88 zł w mundurowej rencie wdowiej

Limit świadczeń w ramach renty wdowiej w "mundurówce" nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł, a jej trzykrotność to 5342,88 zł).

Obowiązującą od 1 lipca 2025 r. trzykrotność kwoty najniższej emerytury zostanie podana po 1 marca 2025 r., tj. po waloryzacji świadczeń, która przeprowadzona zostanie od 1 marca 2025 r.

Do ustalenia limitu, tj. sumy świadczeń wchodzących w skład „zbiegu”, która nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury wliczymy odpowiednio:

świadczenia wchodzące w skład „ zbiegu ” świadczeń (tj. rentę rodzinną albo świadczenie pieniężne oraz „ własne ” świadczenie),

dodatki i świadczenia o charakterze innym niż jednorazowe wypłacane z ww. świadczeniami, w szczególności: dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, dodatek dla sieroty zupełnej,

emerytury i renty przyznane w trybie wyjątkowym przez Prezesa Rady Ministrów, Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS,

świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne,

świadczenia honorowe z tytułu ukończenia 100 lat.

Renta wdowia - limit trzykrotności kwoty najniższej emerytury MSWiA

W przypadku, gdy łączna kwota świadczeń wpłacanych w „zbiegu” wraz z przysługującymi dodatkami wchodzącymi do limitu świadczeń, o którym mowa w pkt 6 przekroczy kwotę trzykrotności kwoty najniższej emerytury, wówczas jedno ze świadczeń wypłacanych w „zbiegu” zostanie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. W takim przypadku zostanie wydana decyzja informująca o kwocie o jaką zostało pomniejszone świadczenie.

Renat wdowia: zasady pomniejszania przy przekroczeniu trzykrotności kwoty najniższej emerytury MSWiA

W pierwszej kolejności będą pomniejszane świadczenia finansowane z budżetu państwa, we wskazanej poniżej kolejności:

świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych, świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, inne świadczenia.

W dalszej kolejności będą pomniejszane odpowiednio:

świadczenia finansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczenia finansowane z Funduszu Pracy, świadczenia finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych, świadczenia finansowane z Funduszu.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wypłatę świadczeń w „ zbiegu ”?

Jeśli wdowa lub wdowiec ma ustalone prawo do renty rodzinnej oraz do „własnego” świadczenia, to do wniosku o wypłatę ww. świadczeń w „zbiegu” nie musi dołączyć żadnych dokumentów.

Jeżeli wdowa lub wdowiec wystąpią z wnioskiem o wypłatę renty rodzinnej w „zbiegu” z „własnym” świadczeniem a dotychczas nie wystąpili z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej albo „własnego” świadczenia, to powinni wraz z wnioskiem o „zbieg” świadczeń złożyć

do właściwego organu emerytalnego lub rentowego również wniosek o przyznanie renty rodzinnej lub „własnego” świadczenia.

Zasady dotyczące prawa do „zbiegu” świadczeń dla wdowy lub wdowca uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym małżonku dotyczą odpowiednio wdowy lub wdowca uprawnionych do świadczenia pieniężnego po zmarłym lub zaginionym małżonku przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Podstawa prawna: