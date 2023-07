Jak poprawić relacje w firmie. Sześć kroków do sukcesu

Ponad jedna piąta pracowników zmieniła pracę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do analogicznego okresu – wynika z najnowszego Monitora Rynku Pracy. Czym jest to spowodowane? Głównie niesprzyjającą atmosferą oraz złymi relacjami w przedsiębiorstwie. Jak je poprawić i zatrzymać pracowników?

Najczęściej zmieniają pracę osoby młode – do 29 roku życia. Wskazywanymi powodami zmiany pracy są:

wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy – 47 proc.,

chęć rozwoju zawodowego – 43 proc.,

niezadowolenie z dotychczasowego pracodawcy – 34 proc.

Nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Najnowsze badania wskazują, że Polacy przestali bać się utraty pracy. Odsetek deklarowanych dużych obaw spadł z 11 proc. w szczytowym momencie 2022 roku do 7 proc. obecnie. Koszty utrzymania dotychczasowego pracownika są znacznie niższe niż zatrudnienie nowej kadry i wyszkolenie jej. Jak poprawić relacje w firmie i zatrzymać specjalistów?

Krok 1. Zadbaj o komunikację

Komunikacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywną współpracę między członkami zespołu. Poprzez jasne przekazywanie informacji, wyrażanie oczekiwań i udostępnianie istotnych danych, pracownicy mogą lepiej zrozumieć cele i zadania, skoordynować swoje działania i osiągać lepsze wyniki.

Sprawna komunikacja umożliwia rozwiązywanie problemów i napotykanych trudności. Poprzez otwartą wymianę informacji, pracownicy mogą dzielić się swoimi perspektywami, wnioskami i propozycjami rozwiązań. To z kolei sprzyja kreatywności i innowacyjności w rozwiązywaniu problemów. Nieporozumienia mogą prowadzić do konfliktów i błędów w pracy. Poprzez skuteczną komunikację można minimalizować ryzyko nieporozumień, wyjaśniać wątpliwości i zapewnić, że wszyscy mają taką samą wiedzę na temat realizowanych projektów.

– Nieefektywna komunikacja wewnętrzna może kosztować firmę nawet 40 tysięcy złotych rocznie na każdym pracowniku. Istotne jest przeprowadzenie audytu i sprawdzenie, w jaki sposób firma realizuje zadania z zakresu komunikacji wewnętrznej. Ta może być prowadzona w sposób bezpośredni, na przykład poprzez kwartalne spotkania z pracownikami lub online, za pomocą komunikatorów czy newsletterów. Wprowadzenie dobrych praktyk z obszaru komunikacji wewnętrznej pozwoli nam zatrzymać pracowników w przedsiębiorstwie – wyjaśnia Anna Goławska z Commplace.

Krok 2. Zadbaj o to, by zespół by zgrany

Wspólny cel i jasne zdefiniowanie roli każdego członka zespołu w jego osiągnięciu są niezwykle ważne dla sukcesu firmy. Wspólny cel daje zespołowi jasne skupienie i określony kierunek działań. Każdy wie, dokąd zmierza zespół i jakie są priorytety. To pomaga uniknąć rozproszenia uwagi i skoncentrować wysiłki na kluczowych zadaniach. Wspólny cel działa jak bodziec motywacyjny dla zespołu. Kiedy wszyscy mają jasność co do celu, widzą, jak ich wkład przyczynia się do jego osiągnięcia, czują większe zaangażowanie i dążą do osiągnięcia sukcesu.

Wspólny cel pomaga zespołowi działać bardziej efektywnie. Pracownicy mogą skupić się na konkretnych zadaniach i priorytetach, eliminując zbędne działania i rozpraszacze. To prowadzi do większej produktywności i osiągania lepszych wyników. Wiedza, że wszyscy w zespole mają ten sam cel, sprzyja współczuciu i wzajemnemu wsparciu. Członkowie zespołu są bardziej skłonni pomagać sobie nawzajem, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby osiągnąć wspólny sukces.

Krok 3. Daj pracownikom odpowiednie narzędzia do wykonywania zadań

Pracodawcy zazwyczaj zapewniają pracownikom niezbędny do wykonywania pracy sprzęt, taki jak komputer, laptop, smartfon. W zależności od branży i stanowiska, pracownicy mogą korzystać z specjalistycznego oprogramowania lub narzędzi związanych z ich dziedziną. Ważne jest, by reagować na potrzeby pracowników i umożliwić im jak najwydajniejszą pracę.

Kolejnym elementem jest zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń i kursów. Te wpływają na ciągły rozwój, a także sprawiają, że firma jest postrzegana jako nowoczesna i dbająca o swoją załogę. Ważne jest, aby każdy pracownik miał dostęp do mentorów i coachów, którzy pomogą mu w rozwoju zawodowym.

Krok 4. Nie zapomnij o szacunku do pracowników

Odpowiednie traktowanie pracowników wynika z fundamentalnego przekonania, że każdy człowiek ma wartość i zasługuje na szacunek. Pracownicy są istotnymi członkami organizacji i przyczyniają się do jej funkcjonowania i sukcesu. Szanowanie ich to wyraz uznania ich pracy i wkładu. Ma także pozytywny wpływ na ich motywację i zaangażowanie. Kiedy pracownicy czują, że są szanowani, doceniani i traktowani sprawiedliwie, są bardziej skłonni do angażowania się w swoją pracę, dążenia do osiągania celów i wniesienia pozytywnego wkładu w firmę.

Szanowanie pracowników sprzyja tworzeniu otwartego i twórczego środowiska pracy. Mają oni wówczas większą swobodę w wyrażaniu swoich pomysłów, zadawaniu pytań i eksperymentowaniu. To stwarza warunki sprzyjające innowacyjności i rozwojowi firmy. Szacunek w miejscu pracy sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery i budowaniu zdrowych relacji między pracownikami. Kiedy pracownicy czują się szanowani są bardziej skłonni do współpracy, komunikacji i dzielenia się wiedzą. To z kolei prowadzi do zwiększonej efektywności zespołu i osiągania lepszych wyników.

Krok 5. Sprecyzuj swoje oczekiwania

Precyzowanie oczekiwań wobec pracowników pomaga zapewnić klarowność i jasność co do tego, czego się od nich oczekuje w kontekście ich pracy. Precyzyjnie określone cele, zadania i standardy działania pomagają pracownikom zrozumieć, jak powinni wykonywać swoje obowiązki i jakie wyniki osiągnąć. Określenie priorytetów, procesów, zasad i procedur pozwala pracownikom działać w sposób skuteczny i efektywny.

Z kolei brak precyzyjnych oczekiwań może prowadzić do nieporozumień i frustracji zarówno u pracowników, jak i u pracodawcy.

Krok 6. Zadbaj o integrację zespołu

Integracja zespołu pomaga w budowaniu zaufania i pozytywnych relacji między jego członkami. Kiedy pracownicy mają okazję lepiej się poznać i spędzić czas razem poza miejscem pracy, tworzą więzi i zwiększają wzajemne zrozumienie. To przekłada się na lepszą komunikację, współpracę i gotowość do wzajemnego wsparcia.

– Wyjazdy integracyjne, jednodniowe spotkania czy warsztaty teambuildingowe – każda forma jest dobra, by poprawić efektywność zespołu i zbudować relacje. – zauważa Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy. – Ponadto integracja zespołu odgrywa ważną rolę w retencji pracowników. Silne więzi między członkami zespołu i poczucie przynależności do zespołu sprawiają, że pracownicy są bardziej skłonni pozostać w organizacji. To zmniejsza rotację kadry i związane z nią koszty rekrutacji i szkoleń. – dodaje.

Podjęcie prostych kroków w celu poprawy komunikacji i relacji w firmie pomaga zatrzymać pracowników i rozwijać zespół. Warto zatem zadbać o to, by osoby zatrudnione u nas były zadowolone z pracy i wspólnie z pracodawcą chciały rozwijać firmę.