Dzień Pracowników Służby BHP 19 września. Liczba wypadków w pracy znowu rośnie

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS w I półroczu 2023 r. aż 28,4 tys. osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co oznacza wzrost o 1,8 proc. (o 500 przypadków) r/r. Liczba poszkodowanych mogłaby być znacznie niższa, gdyby odpowiednie środki ochrony indywidualnej były stosowane zawsze tam, gdzie są wymagane.

Międzynarodowy Dzień Pracowników Służby BHP obchodzimy 19 września. Przy tej okazji warto podkreślić rolę osób dbających o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w firmach. Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy są w stanie identyfikować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy, proponować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i monitorować ich skuteczność.

Środki ochrony indywidualnej to podstawa

Zadanie inspektorom utrudniają często negatywne doświadczenia pracowników wynikające z używania niskiej jakości ŚOI. Dlatego w firmach budowlanych czy instalatorskich tak ważne jest uzupełnienie działań profesjonalnej służby BHP o budowanie świadomości kluczowego znaczenia sprawdzonych, zgodnych ze standardami, a jednocześnie wygodnych i dostosowanych do konkretnych zadań środków ochrony indywidualnej.

Według GUS przeważające przyczyny urazów w I półroczu 2023 r. to zderzenia lub uderzenia w nieruchome obiekty (32,3 proc.), uderzenia przez obiekty w ruchu (19 proc.) oraz kontakt z ostrymi, szorstkimi lub chropowatymi przedmiotami (18 proc.). Następstw tych zdarzeń można by uniknąć lub je zminimalizować, stosując środki ochrony dedykowane do danego rodzaju pracy.

Ręce najczęściej ulegają urazom

– Statystyki GUS pokazują, że urazy najczęściej dotyczą kończyn górnych, stanowiąc 43,3 proc. wszystkich wypadków. Konsekwentne stosowanie wygodnych, odpornych rękawic stworzonych z myślą o wykonywaniu konkretnych czynności w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków – komentuje Andrzej Wieder, Dyrektor Sprzedaży PPE Milwaukee CEE.

Rękawice służące do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi muszą spełniać wytyczne normy EN 388:2016+A1:2018 lub jej krajowych odpowiedników. Skalę oceny obejmują odporność na ścieranie (0–4), przecięcie (0–5), rozdzieranie (0–4), przekłucie (0–4) oraz przecięcie zgodnie z EN ISO 13997 (A–F, gdzie A to najniższy poziom, a F to najwyższy). Niektóre modele rękawic mogą także posiadać oznaczenie literą P, oznaczającą odporność na uderzenia zgodnie z normą EN 13594:2015.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Wybierając rękawice ochronne, należy przede wszystkim zwracać uwagę na poziom ochrony i zalecenia producenta. Rękawice do ochrony dłoni podczas pracy z nożem tapicerskim (zalecany poziom odporności F) różnią się od tych przeznaczonych do prac murarskich (zalecany poziom A). Obecnie ważnym kryterium wyboru rękawic, znacząco zwiększającym bezpieczeństwo i wygodę pracy, są powłoki Smartswipe umożliwiające korzystanie z ekranów dotykowych – mówi Andrzej Wieder.

Ochrona nóg równie ważna

Najwięcej, bo aż 39,8 proc. wypadków w I połowie 2023 r. miało miejsce podczas przemieszczania się pracowników, a aż 35,4 proc. urazów jakim ulegali dotyczyło nóg. Dobra widoczność, zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy jest mniej naturalnego światła, jest kluczowa w kontekście bezpiecznego poruszania się w miejscu pracy. Właściwe oświetlenie redukuje m.in. zagrożenia wynikające z nierówności terenu czy leżących przedmiotów.

– Źródła światła eliminujące cienie przyczyniają się do większej precyzji wykonywanych czynności i podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Aby zapewnić możliwie jak najlepszą widoczność, warto zastosować latarkę czołówkę bezpośrednio oświetlającą obszar roboczy. Należy pamiętać, że zbyt mocne światło lub drażniąca jego barwa może przyczynić się do zmęczenia i pogorszenia nastroju osoby wykonującej pracę. Dlatego podczas wyboru źródła oświetlenia warto stosować rozwiązania wyposażone w technologię Trueview zapewniającą prawdziwy kolor, równomierną wiązkę i efekt naturalnego światła –

Autopromocja Dokumentacja kadrowa 2023 ze wzorami dokumentów Czy wiesz, gdzie przechowywać nowe dokumenty kadrowe, oraz jak prowadzić akta osobowe i dokumentację elektroniczną? Dokumentacja kadrowa 2023 + wzory dokumentów online. Zasady prowadzenia i przechowywania

Odprysk może osiągnąć prędkość nawet 680 km/h

Okulary ochronne powinny być noszone wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko odpryśnięcia materiału lub podłoża, na którym wykonywane są prace. Osłona oczu dotyczy nie tylko pracowników wykonujących niebezpieczne czynności, ale także osób przebywających w ich otoczeniu.

– Niektórzy pracownicy niechętnie noszą okulary ochronne, ponieważ w przeszłości mieli do czynienia z niewygodnymi w użyciu modelami. Nowoczesne okulary ochronne wykonane z lekkiego, mocnego, nieparującego poliwęglanu są bardziej odporne na uderzenia niż szkło i plastik. Elastyczne zauszniki i miękkie noski zapewniają wygodę nawet przy długotrwałym noszeniu. Dla pracujących na zewnątrz mamy okulary z przyciemnianymi soczewkami lub soczewkami polaryzacyjnymi – mówi Andrzej Wieder, Dyrektor Sprzedaży PPE Milwaukee CEE.

Tysiące polskich pracowników mogłoby uniknąć urazów głowy

Według danych GUS 10,4 proc. wszystkich urazów w miejscu pracy to urazy głowy. Biorąc pod uwagę, że ogólna liczba wypadków w Polsce w I półroczu 2023 r. wyniosła 28,4 tysiąca, niemal 3 tys. osób mogłyby uniknąć lub zminimalizować obrażenia głowy, używając odpowiednich hełmów ochronnych.

– Ochrona głowy zasługuje na szczególną uwagę. Świadomi pracownicy chętnie używają hełmów, szczególnie jeśli są one wysokiej jakości, dobrze dopasowane do rozmiarów głowy oraz zapewniające odpowiednią ochronę i komfort. Nasze doświadczenia pokazują, że najbardziej popularne są hełmy, które można łatwo regulować bez zdejmowania, co zapewnia wygodę w trakcie użytkowania. Przykładem jest system ochrony głowy Bolt 200, dostępny w wersji wentylowanej i niewentylowanej, o szerokim zakresie regulacji od 52 do 68 cm. Hełmy są certyfikowane zgodnie z normą EN 397, a wersja wentylowana dodatkowo posiada certyfikat EN 12492. System Bolt 200 obejmuje również wiele akcesoriów, które można łatwo zamontować na hełmie – mówi Andrzej Wieder.

W ramach systemu Bolt 200 dostępne są specjalne okulary ochronne, osłony twarzy w wersji przezroczystej i szarej, przeciwsłoneczne osłony oraz ochronniki słuchu. Możliwość zastosowania kompatybilnej latarki czołowej o jasności 600 lumenów z wielokierunkowym strumieniem światła Trueview o wysokiej rozdzielczości zasilanej akumulatorem Redlithium USB umożliwia pracę w trudno dostępnych i zacienionych miejscach. Dostępność i możliwość wymiany pasków podbródkowych, napotników oraz więźby umożliwia utrzymanie higieny i wygody, nawet podczas długotrwałej pracy w lecie. Takie podejście do ochrony głowy zachęca pracowników do korzystania z tego ŚOI.

***